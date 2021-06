Andrea Cerioli è stato corteggiato da una nota dama del Trono Over

1 Il retroscena su Andrea Cerioli

Uno dei naufraghi più amati e apprezzati dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è stato senza dubbio Andrea Cerioli. Come sappiamo il modello qualche anno fa ha partecipato anche a Uomini e Donne, in qualità di tronista. Non tutti però forse ricordano che l’ex naufrago ha preso parte al dating show di Maria De Filippi per ben due volte! La prima risale al 2014, quando Andrea era ancora molto giovane. Le cose però in quell’occasione non andarono come sperato e così Cerioli decise di abbandonare il trono, tornando a casa single. Qualche anno dopo così l’influencer ci ha riprovato, e a quel punto ha fatto la conoscenza di Arianna Cirrincione, con la quale ancora oggi ha una relazione, che prosegue a gonfie vele. I due infatti sono più felici e innamorati che mai, e non è escluso che a breve decidano di compiere il passo successivo.

Nel mentre però in queste ore è emerso un retroscena legato alla prima partecipazione di Andrea a Uomini e Donne, portato alla luce da Bigodino.it. Nel 2014 infatti Cerioli è stato corteggiato niente meno che da un’attuale Dama del Trono Over, che all’epoca sedeva invece nel parterre del Trono Classico. Di chi stiamo parlando? Di Brunilde Habibi!

Come è ben noto negli ultimi mesi la bellissima Dama ha fatto discutere per via della sua frequentazione con Armando Incarnato, e non tutti ricordano la sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2014. Quell’anno sul trono c’erano proprio Andrea Cerioli e Jonas Berami, tuttavia Brunilde rimase all’interno del dating show solo per una manciata di settimane prima di auto eliminarsi, non trovandosi a suo agio in un simile contesto. Ad oggi però la Habibi, avendo una maggiore sicurezza e una maggiore maturità, ha deciso di riprovarci e di rimettersi in gioco.

