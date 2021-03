Andrea Cerioli ed Arianna Cirrincione mostrano la casa in cui convivono (FOTO)

1 La casa di Andrea Cerioli e Arianna

Terza puntata per MTV Cribs Italia, il programma che mostra le case dei Vip. In questo appuntamento conosceremo la casa di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, una delle coppie più amate uscite da Uomini e donne. I due convivono da circa un anno e, spinti dalla curiosità dei loro fan riguardo la loro abitazione, hanno deciso di partecipare a questa trasmissione.

La puntata va in onda mercoledì 31 marzo in prima tv assoluta alle 21.10 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV). Oltre alla casa della coppia, la puntata mostrerà anche l’abitazione provvisoria di Elettra Lamborghini.

Il salotto di Andrea e Arianna

In questa foto vediamo il particolare del salotto in cui c’è un grande e comodissimo divano a L.

Si nota sopra un bellissimo specchio rotondo fatto di legno.

Presente anche una cyclette per tenersi in forma.

Andiamo avanti…