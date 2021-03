1 Dove vive Elettra Lamborghini

Nuovo appuntamento con MTV Cribs Italia, il programma che mostra le case dei Vip. Nella terza puntata, in onda mercoledì 31 marzo in prima tv assoluta alle 21.10 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV), verrà dato spazio all’abitazione di Elettra Lamborghini.

La cantante, nonché opinionista de L’Isola dei famosi 2021, aprirà però le porte della sua casa temporanea. Infatti la sua futura dimora, in cui andrà a vivere con il marito Afrojack, è in ristrutturazione. Ma durante la puntata rivelerà delle chicche sulla loro casa e sulle scelte fatte per arredarla. Andiamo quindi a vedere dove vive attualmente.

La camera di Elettra

Poiché la sua futura abitazione è in ristrutturazione, per il momento Elettra Lamborghini vive in un hotel.

Questa in foto è la camera da letto che ha lo stile elegante ed essenziale degli hotel di lusso.

Vediamo altre luoghi della stanza…