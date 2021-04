1 Lo sfogo di Andrea Cerioli

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi ha voluto parlare un po’ con Andrea Cerioli in disparte dal resto del gruppo. Qui la conduttrice gli ha mostrato delle immagini dove l’ex tronista ha mostrato il lato più sensibile di sé e la sua voglia di diventare padre. A parlare con lui poco dopo la fidanzata Arianna Cirrincione, che ha tentato di spronarlo, suggerendogli di divertirsi di più insieme agli altri compagni.

Parole che hanno colpito Andrea Cerioli, il quale poco dopo, durante le nomination, ha chiesto a Ilary Blasi di poter dire qualcosa. Il naufrago si è lasciato andare ad un lungo sfogo, dove ha minacciato di abbandonare l’Isola dei Famosi. Queste le parole raccolte da Biccy:

“Ho fatto dei reality e penso di essere la persona più lontana dall’essere una persona triste e non giocosa. Io qua rido e scherzo con tutti, quindi penso che non mi abbia nominato nessuno. Ho una parola carina con tutti, semplicemente non aspetto la telecamera e non cerco di creare a tutti i costi delle dinamiche. Ci sono due telecamere in spiaggia e sono impegnate a riprendere chi fa cose. Nel momento in cui piango vengo inquadrato perché è una cosa plateale, ma quando faccio una carezza probabilmente no”.

Ha proseguito Andrea Cerioli nel suo lungo discorso, facendo poi riferimento alle dichiarazioni della sua fidanzata poco prima e lamentandosi delle immagini mandate in onda:

“Conosco benissimo Arianna e se lei mi dice che sto facendo la figura del morto e credimi Ilary, che io qua faccio tutt’altro che il morto, lei mi dice così, allora probabilmente non sono adatto a fare questo reality. Non c’è una diretta 24 ore su 24. Penso di aver fatto il cretino h 24 con tutti qua, se di me in Italia arrivano solo due clip dove piango, forse questo non è il reality fatto per me. Forse dovevo dar ragione a quelle persone che mi dicevano che non era il reality fatto apposta per me. Il mio problema è che non riuscirò mai ad aspettare la telecamera per parlar male di qualcuno, se voglio fare una carezza a qualcuno gliela faccio senza aspettare la telecamera, qua ci sono solo due telecamere, non abbiamo il microfono o le telecamere puntate”.

Con queste parole Andrea Cerioli ha minacciato di voler abbandonare l’Isola, con Tommaso Zorzi e Ilary Blasi che hanno provato a incoraggiarlo. Intanto proprio Arianna Cirrincione è tornata a parlare dell’accaduto su Instagram…