Una sorpresa per Andrea Cerioli

Questa sera ha avuto inizio una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e Andrea Cerioli ha ricevuto quella che lui pensava sarebbe stata una bella sorpresa. Purtroppo, però, la delusione era nascosta dietro l’angolo, ma non lo sapeva. Più volte il naufrago ha detto di sentire la mancanza della fidanzata Arianna Cirrincione. Purtroppo, però, ha avuto molte poche opportunità per parlarle e nessuna per vederla.

Nel nuovo appuntamento, però, Ilary Blasi ha voluto farli una piccolissima sorpresa. Lo ha chiamato in spiaggia e lo ha fatto sedere davanti a un piatto di biscotti e a una grande cabina coperta da un telo. La conduttrice, quindi, gli ha detto che qualcuno ha fatto 9000 km solo per vedere lui. La mente, ovviamente, è andata subito alla compagna di vita e si è subito emozionato. La presentatrice, perciò, gli ha posto davanti due opzioni: prendere i biscotti per togliersi un po’ di fame oppure vedere la persona misteriosa.

La sorpresa ad Andrea Cerioli

Andrea Cerioli ha colto la palla al balzo e pensando che che L’Isola dei Famosi gli volesse fare una bella sorpresa, perciò, ha scelto quella che pensava sarebbe stata Arianna. Purtroppo per lui, tuttavia, ha trovato un cartonato a grandezza naturale della ragazza rimanendone un po’ deluso. A questo punto ha parlato qualche secondo con l’influencer in studio e Ilary gli ha dato una bella notizia. Visto il suo gesto romantico ha ottenuto il diritto di prendere e portare via i dolciumi.

In questo modo, una volta tornato in Palapa li ha condivisi con tutti i naufraghi presenti. Un bellissimo gesto quello di Andrea che va a contrastare la delusione del momento appena vissuto. Inoltre ha abbattuto anche tutte quelle che sono le antipatie nate nel corso del gioco facendo uscire il lato umano. Continuate a seguirci per molte altre news.