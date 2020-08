1 La serata in discoteca di Andrea Damante, fissata per la giornata di oggi, è stata annullata. Il deejay spiega il perché

In questo periodo di Covid-19, l’Italia, così come il resto del mondo, sta cercando di ripartire e tornare alla normalità e lo sta facendo anche attraverso le serate nei locali. Andrea Damante nella serata odierna avrebbe dovuto presenziare all’Acanto Beach Club di Melito Porto Salvo. Ma così non sarà perché l’appuntamento è stato ufficialmente annullato.

Abbiamo già visto il deejay tornare all’azione nelle discoteche di tutto il Paese e non è mancata la polemica. Ma ora che succede? La nuova impennata di contagi ha portato il Governo a correre ai ripari e dunque a chiedere gentilmente ai vari gestori di chiudere per evitare ulteriori assembramenti e contagi. Per questo Andrea Damante, che adesso si trova in Sardegna in compagnia dell’amico Ignazio Moser (anche lui al centro del gossip per essere stato pizzicato insieme a Anna Safroncik), ha spiegato quanto accaduto attraverso una Instagram Stories:

“Raga volevo darvi una notizie, ovvero che la serata del 14 è stata annullata per cause di forza maggiore, penso possiate immaginare”.

Andrea Damante, molto dispiaciuto, non ha approfondito la questione, ma ha lasciato intendere che tutto è legato all’incerta situazione che ci troviamo a vivere, a causa del Coronavirus. A confermare ciò è stato anche il locale che, con un breve comunicato, ha fatto sapere nel dettaglio i motivi di questa scelta:

“Comunicazione ufficiale. Considerata l’incertezza della situazione e dopo le notizie degli ultimi giorni riguardanti i contagi da Covid-19, abbiamo deciso, con enorme dispiacere per noi e per i clienti, di annullare l’evento del 14 agosto con Andrea Damante. La salute è più importante di qualsiasi evento o party. Fino ad ora ci siamo divertiti tranquillamente in quanto la situazione sembrava sotto controllo, ma è arrivato il momento di fare un passo indietro, sperando al più presto di poter tornare a festeggiare e ballare insieme”.

Si legge nella nota condivisa sui social dall‘Acanto Beach Club di Melito di Porto Salvo. Ma le notizie su Andrea Damante non sono finite qui…