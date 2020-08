1 I bookie puntano forte su Giulia De Lellis e Andrea Damante. Il deejay e l’influencer, secondo gli scommettitori, si sposano

L’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ha conquistato davvero tutti ai tempi di Uomini e Donne. Non sono mancati gli alti e bassi e il periodo in cui i due sembravano essersi detti addio per sempre. In tanti credevano in un ritorno di fiamma e così è stato. Di recente però si è detto che Giulia e Andrea si siano lasciati di nuovo. Ma sarà davvero così? In merito alla rottura il deejay ha parlato e detto la sua. Intervenuto al settimanale Chi, Andrea ha negato tutto, definendo i pettegolezzi delle ‘cavolate’. L’influencer, invece, ha voluto fare chiarezza, confidato di essere in crisi e che per loro questo è un momento molto delicato, ma no, non vi è alcuna rottura.

Le dichiarazioni di Giulia, sebbene stiano tenendo una parte del fandom con il fiato sospeso, dall’altra hanno dato speranza che la crisi possa risolversi in tempi brevi. Intanto i bookie sono certi che tutto tornerà presto alla normalità. Anzi, hanno dato un ulteriore dettaglio. Secondo gli scommettitori, infatti, Giulia De Lellis e Andrea Damante, entro il 2021, si sposeranno. A dare la notizia è AgiproNews che in un articolo ha riportato i seguenti dati:

“Nonostante la conferma, arrivata dall’ex gieffina attraverso i propri canali social, i trader di Sisal Matchpoint credono ancora in una riconciliazione tra i due con un finale a sorpresa: il matrimonio! Per i bookmaker infatti i fiori d’arancio (entro il 30 giugno 2021) tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, come riferisce Agipronews, sono in lavagna a 2,50; non una quota scontata, ma sicuramente lascia spiraglio ad una possibilità”.

Dunque pare che entro il prossimo anno, addirittura, Andrea Damante e Giulia De Lellis convoleranno a nozze. Già in passato gli scommettitori hanno predetto il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

I Damellis non è la prima volta che affrontano situazioni difficili nel loro rapporto, eppure hanno dimostrato che il loro amore è ancora più forte. Forse per tale ragione i bookie puntano così forte sulla coppia. Continua…