1 La causa della crisi che vede protagonisti Andrea Damante e Giulia De Lellis, è la madre del deejay? Ecco quanto è emerso.

Dal 2016 ad oggi Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno fatto sognare i propri fan, nonostante i continui tira e molla. Ad oggi però la coppia potrebbe essere giunta, ancora una volta, ad un punto di non ritorno. La crisi tra Andrea e Giulia è ormai cosa certa, come confermato da loro stessi. La causa di questo allontanamento però, almeno ad oggi, non è per nulla chiara e ci sono diversi nodi da sciogliere.

Intanto attraverso Vanity Fair, la giornalista Claudia Casiraghi ha fatto il punto della situazione, facendo sapere che in realtà a provocare l’ennesima maretta tra Andrea e Giulia pare sia proprio la madre del deejay, che non avrebbe perdonato all’influencer il libro pubblicato lo scorso anno sui tradimenti di Damante. Ecco quanto riportato dal sito della rivista:

“Una crisi provocata dall’ingerenza della suocera. Quella tra Andrea Damante e Giulia De Lellis non sarebbe una tra le tante e ordinarie parentesi d’ombra di una relazione altalenante, ma uno stallo provocato dall’impossibilità di compiacere le famiglie di origine. Giulia De Lellis, infatti, non avrebbe saputo farsi perdonare la pubblicazione di un libro-diario, sulle corna e i tradimenti e le mancanze di Andrea Damante. E tanto avrebbe fatto la suocera che il figlio dj, in coppia con l’influencer dal 2016, avrebbe deciso di troncare il rapporto con la fidanzata”.

Da dire però che di recente Giulia De Lellis in un suo scatto Instagram ha ricevuto il like della madre di Andrea Damante e un preciso commento: ‘Sei bellissima’. Questo non fa quindi che lasciare ulteriori dubbi sulla causa delle incomprensioni tra suocera e nuora.

