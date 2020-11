1 Per sbaglio, Andrea Damante pubblica su Instagram il suo numero di telefono e dopo pochi secondi rimuove lo scatto, che però viene salvato dagli utenti

Non è la prima volta che il numero di telefono di un volto noto dello spettacolo finisce per sbaglio in rete, e stavolta a commettere una piccola gaffe è stato anche Andrea Damante! Ebbene sì, il numero di cellulare dell’ex tronista di Uomini e Donne è finito in rete, e la colpa è proprio del deejay! Ma andiamo con ordine e scopriamo tutto quello che è accaduto.

In queste settimane Andrea si sta pienamente dedicando al lavoro, e dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis, l’ex volto del dating show di Maria De Filippi sta cercando di voltare pagina. Nei prossimi giorni così vedremo Damante a Guess My Age, il divertente programma di TV8 condotto da Enrico Papi. La registrazione della puntata si è svolta solo qualche ora fa, e il deejay ha voluto condividere con i suoi fan alcuni momenti della giornata. Come da prassi in questi mesi, prima di entrare in studio, Andrea si è sottoposto al tampone per il Covid-19, per assicurasi di non aver contratto il virus. Per fortuna l’esito è stato negativo, e così il deejay ha voluto condividere la notizia sui social.

Tuttavia nel postare su Instagram il referto con tutti i dati, Andrea Damante non si è reso conto che a notarsi chiaramente era anche il suo numero di telefono! L’ex tronista ha dunque pubblicato l’immagine, per poi rendersi conto della gaffe. In pochi secondi lo scatto è stato naturalmente eliminato, ma ormai era troppo tardi! Alcuni utenti sono infatti riusciti a salvare l’immagine, che contiene il numero di telefono di Damante. A postare lo screen è stato anche Very Inutil People, che per ovvie ragione ha oscurato le dieci cifre.

Cosa accadrà adesso? Andrea Damante sarà costretto a cambiare numero di telefono? In attesa di scoprirlo, pare che il deejay abbia una nuova fiamma. Rivediamo di chi si tratta e gli indizi che proverebbero la frequentazione.