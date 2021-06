1 Il nuovo video di Andrea Damante

Sono ormai diversi anni che Andrea Damante è uno dei volti più noti e amati del mondo dello spettacolo. Dopo la fine della sua esperienza come tronista di Uomini e Donne, il deejay si è dedicato alla sua vera passione: la musica. Nel corso del tempo così l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rilasciato alcuni singoli di successo, che hanno conquistato il web, e non solo. Nel mentre nelle ultime ore Andrea ha pubblicato anche il suo nuovo pezzo, Understatement, cantato da Brigetta Truitt. Ma non solo. L’ex tronista infatti poco fa ha anche presentato il video del suo singolo, che ha già attirato l’attenzione del web.

Protagonisti della clip sono infatti un ex celebre concorrente di Amici di Maria De Filippi e una nota tiktoker. Parliamo di Biondo, che come sappiamo solo alcuni fa ha partecipato al talent show, ottenendo un ottimo successo, e di Giorgia Malerba. Come ci mostra la storia, nel video i due sono fidanzati, tuttavia tra di loro a un tratto tra loro si mette in mezzo un’altra ragazza, che porterà non pochi problemi alla relazione.

La nuova canzone di Andrea Damante intanto sta già conquistando il web, e senza dubbio il pezzo ha tutte le carte in regola per diventare una vera hit estiva. Questo intanto il video del brano, con protagonisti Biondo e Giorgia Malerba.

Qualche giorno fa intanto a parlare nuovamente di Andrea è stata Giulia De Lellis, ex fidanzata del deejay, che ha fatto un’inaspettata rivelazione. Rivediamo le sue dichiarazioni a riguardo.