Andrea Damante è ricorso alla chirurgia estetica? La foto sotto accusa

NEWS

Debora Parigi | 14 Ottobre 2023

La foto del volto cambiato di Andrea Damante diventata virale sui social

Un paio di giorni fa è uscita sui social una foto di Andrea Damante presente a un evento di Intimissimi Uomo, dal titolo Winter Wonderland show. E subito le persone hanno notato che c’era qualcosa di diverso in lui. In particolare il volto è sembrato decisamente diverso a quello che tutti hanno sempre visto. È sembrato un po’ gonfio. E quindi è partita la preoccupazione dei suoi fan.

ma in che senso questo è Andrea Damante?????



che ha passato pic.twitter.com/u1XxZyjMuC — g (@zendayal0vebot) October 12, 2023

Quando si parla di cambiamenti evidenti sul volto bisogna sempre fare molta attenzione, perché non si può mai sapere cosa può essere successo e quindi quale sia la verità. Sul web gli utenti parlano di ritocchi estetici e sono anche iniziate le critiche su questo, dicendo che ha esagerato e si è modificato il volto.

In realtà non sappiamo se siano ritocchi (e anche in questo caso il perché nel caso vi sia ricorso non deve essere motivo di attacco) o se sia un problema di salute. Al momento Andrea Damante non ne ha parlato. E non ha neanche risposto a queste critiche continue che stanno andando avanti da un paio di giorni. Noi ovviamente rispettiamo il silenzio dell’ex di Giulia De Lellis, perché nel caso sarà lui a parlarne se e quando lo vorrà.

E a proposito di Giulia De Lellis, nonostante la loro storia sia finita in maniera un po’ turbolenta (si è parlato anche di tradimenti), Damante ha dimostrato vicinanza all’ex fidanzata. Verso la fine di agosto, infatti, è venuto a mancare il cagnolino di Giulia, Tommy, una perdita davvero triste. E lo stesso Andrea ha voluto ricordare il cagnolino postando una foto che li ritraeva insieme in giardino a giocare. E ha scritto “Ciao fratellone. Rimarrai per sempre il king!! Fai buon viaggio”, con un cuore rosso.