Chiara Nasti allergica alle faccende domestiche: “Le lavatrici? Ho chi le fa per me”

NEWS

Debora Parigi | 14 Ottobre 2023

La polemica su Chiara Nasti e il fare la lavatrice

Nuova polemica su Chiara Nasti dopo una storia che lei ha postato sul suo profilo Instagram. L’influencer ha infatti aperto un box domande e gliene sono arrivate davvero tante. Ma, come sappiamo, lei non suscita molta simpatia tra gli utenti e quindi le sono arrivate frecciatine varie. Tra queste una riguardante il fare la lavatrice.

Più volte lei ha detto di non fare le faccende domestiche, di avere chi si occupa della casa al posto suo. Ecco che quindi qualcuno le ha scritto “impara a fare la lavatrice”. Così lei ha condiviso la “domanda” e ha risposto con un video. Proprio le sue parole hanno fatto partire un’ulteriore polemica sul web. La Nasti ha infatti detto:

“Non mi è mai piaciuto farle, non le ho mai fatte in vita mia, proprio in generale, le faccende domestiche. Figurati addirittura la lavatrice, che siamo allo step superiore. Se ho la possibilità, e non per questo sono una cattiva persona, di non farle e ho chi lo fa per me, perché devo imparare?”

Chiara, quando finalmente scoppierà la rivoluzione, dicci, dove ti nasconderai? pic.twitter.com/9sSpeUDNlF — Fran Altomare (@FranAltomare) October 13, 2023

Il dire di avere qualcuno che fa la lavatrice al posto suo e quindi non capisce perché dovrebbere imparare, ha fatto scattare come detto la polemica. In pratica tanti le criticano il fatto di essere viziata. A maggior ragione quando, in un ‘altra storia, ha detto di non sapere usare nemmeno la lavastoviglie.

Ormai Chiara Nasti è sempre al centro della polemica negli ultimi tempi. Proprio una settimana fa ha ricevuto delle critiche per via di alcune frasi riguardanti i canoni di bellezza legati alle donne. Quello che ha più fatto adirare gli utenti, infatti, è stata la frase in cui spiega che “oggettivamente” ci sono donne con le quali “la natura è stata molto generosa“. Questo il suo discorso completo:

“Potete togliermi una curiosità? Perché tutte le ragazze belle qui su Instagram vengono amma**ate? Ma proprio condannate con un accanimento… Bella perché è rifatta. Poi vedi la foto di una ragazza che non è obiettivamente bella, ma non per essere cattive. Ci sono persone con cui madre natura è stata molto più generosa. Questo lo sappiamo e non dobbiamo girarci intorno. Vi rendete conto che sono sempre persone?”.

Quale sarà la prossima polemica su di lei?