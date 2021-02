1 Il nuovo tatuaggio di Andrea Damante

Sono ormai passati mesi da quando Andrea Damante e Giulia De Lellis, dopo il ritorno di fiamma dello scorso anno, hanno interrotto nuovamente la loro relazione. A quel punto sia il deejay che l’influencer hanno voltato pagina, prendendo così strade diverse, pur rimanendo in buoni rapporti. Così mentre la De Lellis ha ritrovato la felicità tra le braccia di Carlo Beretta, col quale ancora oggi ha una storia, l’ex tronista di Uomini e Donne ha iniziato a frequentare Elisa Visari. Inizialmente però i due non sono usciti subito allo scoperto, preferendo tenere la loro relazione nascosta. Quando però il loro amore è finito sulla bocca di tutti, la coppia non ha potuto più nascondersi.

Andrea Damante e Elisa Visari hanno così confermato la loro storia, e da qualche settimana appaiono affiatati ed in sintonia sui social. Nel mentre in queste ore l’ex tronista è tornato al centro dell’attenzione, quando sui social ha pubblicato l’immagine del suo nuovo tatuaggio, una ballerina, dedicato proprio alla sua fidanzata. Allo scatto condiviso su Instagram, Damante ha allegato un semplice ma diretto messaggio per Elisa:

“I love you”.

Naturalmente il nuovo tatuaggio di Andrea Damante dedicato ad Elisa Visari non è passato inosservato, e sta già facendo discutere il web. Nel mentre Giulia De Lellis si prepara ad un importante traguardo per la sua carriera. Rivediamo di cosa si tratta.