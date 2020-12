1 In vacanza a Dubai, Andrea Damante e la nuova fiamma Elisa Visari pubblicano il primo video insieme sui social

Il nuovo capitolo della vita di Andrea Damante inizia con la giovane attrice e modella, Elisa Visari. Per la prima volta dal gossip emerso sulla loro frequentazione, i due hanno deciso di mostrarsi insieme sui social, dopo numerosi indizi sul loro conto. La 19 enne infatti ha postato il primo video in compagnia del deejay, mentre si godono la vacanza a Dubai.

Un modo come un altro, questo, per confermare la nuova storia d’amore che si trova a vivere, a seguito della dolorosa rottura dalla storica fidanzata Giulia De Lellis. L’influencer al contempo, esattamente come Andrea Damante, ha ripreso in mano la sua vita accanto a Carlo Gussalli Beretta (nonché ex amico proprio del Dama). Il tutto a suscitato non poche polemiche con Damante che a Verissimo si è detto non poco dispiaciuto, mentre Giulia sui social ha cercato di difendersi dai vari attacchi.

Ora però sembra essere acqua passata. Andrea Damante ha chiuso in via definitiva questa storia e ha deciso di ricominciare da sé stesso. Così si è avvicinato a Elisa Visari e solo in queste ultime ore hanno in qualche modo ufficializzato la relazione. La giovane modella infatti ha postato nelle storie di Instagram un video di 15 secondi, dove si riprende e inquadra anche Andrea accanto a lei.

Ma non solo, perché sempre Andrea Damante su Instagram ha postato anche una foto di spalle, in cui indossa una maglietta con su scritto “Love is in the air” (L’amore è nell’aria), come la canzone del cantante australiano John Paul Young.

Un messaggio forte e chiaro, che simboleggia come Andrea Damante abbia deciso di ripartire da Elisa Visari. A loro facciamo dunque i nostri più sinceri auguri. Ma a proposito della loro vacanza, è emerso un retroscena inedito….