Chi è Andrea Della Cioppa di Uomini e donne? Età e Instagram

Tutte le informazioni su Andrea Della Cioppa, corteggiatore di Veronia Rimondi a Uomini e donne, la sua biografia, il lavoro, la vita privata e il suo percorso nel programma.

Chi è Andrea Della Cioppa

Nome e cognome: Andrea Della Cioppa

Data di nascita: 25 novembre 1992

Luogo di nascita: Pescara

Età: 29 anni

Segno zodiacale: Sagittario

Altezza: 1,88 m

Peso: 77kg

Professione: personal trainer

Fidanzata: Andrea è single

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @andreadella.c

Andrea Della Cioppa età, altezza e biografia

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Andrea, corteggiatore di Veronica Rimondi a Uomini e donne, dalla sua biografia, qual è il suo cognome, quanti anni ha, di dov’è e da dove viene. Andrea Della Cioppa è nato a Pescara il 25 novembre 1992. Ha quindi 29 anni di età ed è del segno zodiacale del Sagittario. La sua altezza è di 1,88 m e il suo peso è circa 77 kg. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo.

Parlando dei suoi studi, Andrea ha studiato Scienze Motorie all’Università di Roma. E oggi lavora come personal trainer e chinesiologo nella Capitale. In passato ha giocato a calcio praticando questo sport a livello semi-professionistico.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Andrea Della Cioppa sappiamo che oggi è single. Ma non cosciamo quale siano le sue vecchie relazioni. Quindi non sappiamo se abbia avuto delle storie più o meno serie e quante.

Tra i suoi hobby c’è il calcio, lo sport in generale e adora tantissimo viaggiare.

Dove seguire Andrea Della Cioppa: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Andrea Della Cioppa è possibile seguirlo sui social. E noi vi consigliamo il suo profilo Instagram che, dalla sua partecipazione a Uomini e donne, conta oltre 18 mila follower.

Nonostante la sua presenza in un programma televisivo, Andrea tiene il suo profilo social privato. Quindi bisogna mandargli una richiesta di follower per poter vedere cosa pubblica. Nelle sue Instagram stories, invece, spesso Andrea si racconta, quindi è possibile conoscerlo meglio.

Riguardo un profilo Facebook, non sembra risultare.

Andrea Della Cioppa a Uomini e donne

Nella puntata andata in onda il 23 marzo è arrivata sul trono di Uomini e donne Veronica Rimondi. La nuova arrivata si è affiancata al già presente Luca Salatino, il quale aveva già un percorso avviato. Tra i tanti corteggiatori scesi per un appuntamento al buio c’è anche Andrea Della Cioppa.

Vista la tronista, Andrea ha scelto di rimanere e di farsi notare. Ha ammesso di aver scelto di partecipare al dating show per curiosità e fare una nuova esperienza. Ma poi si è molto interessato alla tronista. Ecco quindi com’è andato il suo percorso…

Il percorso di Andrea Della Cioppa a Uomini e donne

Veronica non ha notato subito Andrea Della Cioppa. Ha invece messo gli occhi su altri corteggiatori. Lui però non si è arreso e ha fatto in modo di farsi notare. In una discussione riguardante il Trono Over, Andrea ha preso parola e ha dato la sua opinione. Questo ha fatto nascere un battibecco tra lui e Tina Cipollari in cui ha fatto un po’ capire la sua personalità.

Grazie a questo intervento, Veronica lo ha notato e lo ha portato in esterna. Le è piaciuto e le uscite sono continuate fino al momento in cui la tronista non ha deciso di restare con due corteggiatori: Andrea e Matteo Farnea.

Il percorso è andato avanti alcune settimane e la rivalità tra Andrea e Matteo si è fatta vedere e sentire. Veronica è stata molto indecisa, poiché davvero interessata ad entrambi. Ma alla fine è arrivata alla scelta.

Il 1 giugno è andata in onda a Uomini e donne la puntata della scelta, ma purtroppo per lui, Andrea non è stato scelto. Chissà se Andrea Della Cioppa in futuro non possa diventare tronista?

