Chi è Veronica Rimondi di Uomini e Donne? Età e Instagram

Chi è Veronica Rimondi

Nome e Cognome: Veronica Rimondi

Data di nascita: giugno 1996

Luogo di nascita: Ferrara

Età: 26 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Veronica è una marketing coordinator

Fidanzato: Veronica è single

Figli: Veronica non ha figli

Tatuaggi: Veronica non dovrebbe avere tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @rmnvnc

Veronica Rimondi età, altezza e biografia

Partiamo dalla biografia. Veronica Rimondi tronista di Uomini e Donne è nata a Ferrara a giugno, nel 1996. È del segno dei Gemelli, dunque la data di nascita dovrebbe essere tra il 1 e il 21 giugno, anche se non conosciamo il giorno esatto, ma conosciamo l’età. Veronica ha 26 anni.

Non sappiamo darvi informazioni, invece, per quanto riguarda altezza e peso.

Come vedremo nelle prossime righe, Veronica di Uomini e Donne ha uno splendido rapporto con i suoi genitori. Suo padre, come raccolto da Chi è cosa, dovrebbe essere Ceo dell’azienda Cyber Engineering Srl che si occupa di ingegnerizzazione di prodotto nel campo della intralogistica. La madre, invece dovrebbe svolgere il mestiere di dentista.

Vita privata

Passiamo ora alla vita privata di Veronica Rimondi. Lei stessa ha raccontato nella clip di presentazione di essere molto legata alla sua famiglia. I genitori si sono separati quando era piccola, ma comunque ha uno splendido rapporto con loro.

È legatissima a sua madre e sua sorella (dovrebbe avere anche un fratello minore) ed è molto grata a suo padre che le ha permesso di lavorare nell’azienda di famiglia.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale Veronica di Uomini e Donne è single dal 2020 ed è in cerca dell’anima gemella. Vive da sola in un appartamento che le hanno lasciato mamma e papà.

Di sé Veronica Rimondi di Uomini e Donne dice che spesso si sente dire dagli altri, ancor prima di conoscerla, che all’apparenza sembra antipatica. In realtà è semplicemente una ragazza molto estroversa, intuitiva, ambiziosa e con un grande senso di autoironia.

Dove seguire Veronica di Uomini e Donne: Instagram e social

Non siamo riusciti a trovare il suo profilo Facebook, per trovare qualche informazione in più, ma abbiamo scovato l’account Instagram dove poter sostenere Veronica Rimondi, tronista di Uomini e Donne.

Nel suo profilo ufficiale condivide tantissimi scatti che la vedono assoluta protagonista, tra selfie e pose varie, ma non mancano anche foto insieme a suo padre, sua madre e sua sorella o in compagnia di amici e dei suoi amici a quattro zampe, ovvero due meravigliosi pastori tedeschi di nome Lagone e Sam.

Sempre sul suo account Instagram, tra le curiosità, sappiamo che Veronica di Uomini e Donne ama molto il mare e la natura e le piace sicuramente viaggiare.

Carriera e lavoro

Per quanto riguarda la carriera di Veronica Rimondi di Uomini e Donne sappiamo che, dopo il diploma, ha conseguito la laurea a novembre 2020 (durante la pandemia) la laurea in Scienze della Comunicazione, presso l’Università di Bologna.

Successivamente ha svolto un master in Comunicazione Strategica allo IULM di Milano. Tra le esperienze poi c’è anche l’Erasmus a Valencia.

Che lavoro fa? Oggi Veronica di Uomini e Donne lavora nell’azienda di famiglia, di suo padre. Qui ricopre il ruolo di coordinatrice di Marketing.

Veronica Rimondi a Uomini e Donne

La tronista Veronica Rimondi ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per cercare la sua dolce metà. Ecco cosa ha detto a riguardo nella clip di presentazione, rivelando cosa cerca in un uomo:

“Sono single da due anni. Un uomo per farmi innamorare deve farmi ridere, dev’essere simpatico e, soprattutto, dev’essere mio complice. Devo poter imparare da lui e lui da me. Detesto la monotonia, il sentirmi intrappolata, controllata e chi cerca di tarparmi le ali. Non sopporto l’uomo narcisista. Caratterialmente dev’essere sveglissimo e sul pezzo, altrimenti me lo magno! Deve tenermi testa, ma soprattutto deve tenermi lì… con la testa”.

E ancora sempre su questo argomento Veronica Rimondi di Uomini e Donne ha aggiunto:

“Se scelgo fidanzati brutti? No, anzi. Guardo il bello, però ci si può anche innamorare di un brutto. Non credo nel mio caso, a me non è mai capitato di dire ‘no’. Chi mi piace e può essere il mio tipo? Brad Pitt, Johnny Depp. Ci abbassiamo? Mimmo l’idraulico? Dipende da com’è. Tipo 1 metro e 80, bel manzo, questo occhio azzurro-verde, capello scuro, un po’ così. Lì potrei innamorarmi anche di Mimmo l’idraulico a dire la verità. Cosa offro io? Grande simpatia, tanto amore. Che tronista sono? Rompi b***e!”

I tronisti di Uomini e Donne 2021/2022

La stagione di Uomini e Donne 2021/2022 ci ha presentato diversi tronisti.

Da settembre 2021 abbiamo visto Andrea Nicole Conte, Roberta Ilaria Giusti, Joele Milan, Matteo Fioravanti.

A condividere il trono di Uomini e Donne con Veronica Rimondi ci sono invece, con un percorso già avviato, Luca Salatino (la non scelta di Roberta) e Matteo Ranieri (ex corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni).

Nel parterre di Uomini e Donne non mancano anche i protagonisti del Trono Over come Gemma Galgani, Ida Platano, Armando Incarnato e non solo!

Il percorso di Veronica Rimondi a Uomini e Donne

In questo paragrafo conclusivo conosceremo meglio il percorso della tronista del dating show di Canale 5.

Veronica Rimondi è arrivata a Uomini e Donne nella puntata andata in onda il 23 marzo 2022. Qui è stata mandata in onda la clip di presentazione, dove ha dato modo di farsi iniziare a conoscere e sono arrivati per lei i primi corteggiatori.

La tronista è rimasta già impressionata da qualcuno a primo impatto. Vedremo come si evolverà la sua esperienza e se riuscirà a trovare l’anima gemella.

(IN AGGIORNAMENTO)

