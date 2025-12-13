In esclusiva a Novella2000.it Matteo Osso ha svelato la verità sulla presunta storia d’amore tra Andrea Delogu e Nikita Perotti.

Andrea Delogu e Nikita Perotti, parla l’amico della conduttrice Matteo Osso

Non è bastato nemmeno il post pubblicato da Andrea Delogu nelle scorse ore a placare i gossip su lei e Nikita Perotti. Lei è attualmente concorrente di Ballando con le Stelle e lui il suo maestro. Tra loro fin da subito si è creato un legame davvero speciale, che ha portato in tanti a pensare a un rapporto che andasse ben oltre l’amicizia.

Sebbene Andrea Delogu abbia fatto delle dovute precisazioni, ciò non è bastato a spegnere i pettegolezzi. Novella2000.it ha però raggiunto Matteo Osso che, ai nostri microfoni, ha spiegato come stanno realmente le cose. Amico storico della conduttrice e suo stretto collaboratore a La porta magica, programma di Rai 2, Matteo ci ha fatto sapere quanto segue:

“Ho conosciuto Nikita e ho trovato un giovane uomo capace di un nobiltà d’animo e di comportamento che sembra appartenere ad altri tempi”, ha detto subito riservando parole al miele al ballerino e insegnante della sua cara amica Andrea Delogu.

“Non penso che il loro rapporto andrà mai oltre una grande amicizia, arrivata in in momento tanto difficile. Di sicuro è una bella cosa, e buona e pulita. Chi ci vuol vedere dell’altro ha gli occhi sporchi e il cuore in vacanza”, ha concluso.

Matteo Osso, come detto, conosce molto bene Andrea Delogu, non solo per il lavoro che li unisce, ma anche per l’amicizia profonda che li lega ormai da tantissimo tempo. Peraltro è una delle persone più vicine alla conduttrice che, anche in un momento delicato come il lutto vissuto di recente, quando Andrea ha perso il fratello Evan per un incidente in moto a Bellaria il 29 ottobre scorso.

Ora ha deciso di intervenire ai microfoni di Novella2000.it per fare chiarezza dopo i rumor emersi in questi mesi su Andrea Delogu e Nikita Perotti. Basteranno le parole di Matteo Osso a spegnere queste voci?

