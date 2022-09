Bollicine & Volpe: al FAM di Desenzano la nuova tappa del Novella Party Night

Novella Party Night al FAM

L’ultima tappa del Novella Party Night si è tenuta al FAM di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Madrina della serata è stata Adriana Volpe, scortata dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi e da tanti altri amici. Come Mila Suarez, ex gieffina che compare nelle foto che trovate qui sotto e che potete sfogliare nell’ultimo numero del nostro settimanale, uscito in tutte le edicole mercoledì scorso.

Una galleria di foto dall’evento

Ospiti e festeggiamenti

Tra gli ospiti c’erano anche: Roberto Posenato, volto di Face Management Spettacoli che ha contribuito all’organizzazione dell’evento, Iolanda Da Silva, Bruno Cozzolino, Sonny Marchetti, Sabrina Pozzali, Alessandro Glisoni. Presenti anche: Luis Harjullai, direttore del FAM, Riccardo Pagani, Cinzia Carreri e Fikirini Chengo Katana.

Il compleanno di Luigi Oliva

La festa è stata inoltre occasione per celebrare il compleanno dell’imprenditore Luigi Oliva, attorniato da amici e colleghi che hanno brindato con lui versando bicchieri di Bianco del Garda e Dom Perignon.

Novella 2000 © riproduzione riservata.