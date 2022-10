Chi è Andrea Dianetti? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Andrea Dianetti, concorrente di Tale e Quale Show 2022, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Andrea Dianetti

Nome e cognome: Andrea Dianetti

Età: 35 anni

Data di nascita: 9 maggio 1987

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Toro

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: 68 kg

Professione: attore, regista, conduttore e doppiatore

Fidanzata: Andrea è fidanzato con Miriam Milani

Figli: Andrea non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @andreadianetti

Andrea Dianetti età e biografia

Andiamo a vedere cosa sappiamo sulla biografia di Andrea Dianetti, concorrente di Tale e Quale Show 2022. L’attore nasce a Roma il 9 maggio 1987. La sua età è dunque di 35 anni. La sua altezza è pari 1 metro e 80 centimetri, mentre il suo peso e di 68 kg.

Sappiamo che all’età di 9 anni Andrea ha perso suo padre, e da allora porta sempre con sé un suo portachiavi.

Fin da bambino si è appassionato al mondo della recitazione, e ha così iniziato a frequentare corsi di danza e arte drammatica.

Ma vediamo cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Scopriamo di più sulla vita privata di Andrea Dianetti.

In passato sappiamo che ha avuto una storia con la collega Francesca Maiozzi, ex protagonista di Amici.

Ma a oggi Andrea ha una fidanzata? La risposta è sì. Dianetti è fidanzato con Miriam Milani, con la quale ha una relazione da qualche anno.

Scopriamo adesso dove è possibile seguire l’attore sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Andrea Dianetti: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Andrea Dianetti sui social, e in particolare su Instagram.

Il concorrente di Tale e Quale Show 2022 ha naturalmente un profilo attivo, che vanta già 282 mila follower.

Su Instagram Andrea condivide i momenti più belli della sua vita privata, insieme alla sua fidanzata Miriam Milani, e della sua carriera.

Proprio in merito vediamo tutto quello che sappiamo.

Carriera

Fin da bambino Andrea Dianetti si avvicina al mondo della recitazione e inizia così a frequentare corsi di danza e d’arte drammatica, dando il via alla sua carriera in teatro. La popolarità però arriva solo nel 2006, quando entra a far parte della scuola di Amici 5.

Vediamo cosa sappiamo sulla sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi.

Amici

Nel 2006 Andrea Dianetti entra a far parte della scuola di Amici 5, nella categoria Recitazione. Fin dal primo momento l’attore conquista il cuore non solo degli insegnanti, ma anche del pubblico.

Andrea arriva fino al Serale, e si classifica al secondo posto. A vincere il programma è invece il ballerino Ivan D’Andrea. Da quel momento tuttavia Dianetti dà il via alla sua carriera e solo l’anno successivo torna ad Amici come attore professionista.

Negli anni successivi interpreta vari ruoli in sitcom e fiction, sia come personaggio fisso che come protagonista di puntata. Dianetti appare in programmi del calibro di Camera Café, La ladra, I delitti del cuoco e Un medico in famiglia.

Un Medico in Famiglia

Nel 2010 Andrea Dianetti è nel cast della fiction Rai Un Medico in Famiglia, dove appare in alcuni episodi. Ma non solo.

L’ex volto di Amici infatti prende parte anche ad altre fiction di successo, tra cui I Cesaroni.

I Cesaroni

Sempre nel 2010 vediamo Andrea Dianetti nel cast della terza stagione de I Cesaroni, una delle fiction Mediaset più amate di sempre.

Contemporaneamente conduce anche alcuni programmi, lavorando allo stesso tempo anche in teatro. Prende parte infatti ad alcuni musical di successo, tra cui A Un Passo dal Sogno, Svegliati e sogna, Nemmeno un uragano, e tanti altri. Andrea continua anche la sua formazione artistica, frequentando il Gloria Gifford Conservatory, il Laboratorio teatrale cinematografico di Massimiliano Bruno. Nel mentre inizia anche a lavorare come doppiatore, lavorando in serie come CSI: Scena del crimine, CSI: NY e CSI: Miami.

Andrea Dianetti debutta anche al cinema, e prende parte a diversi film, tra cui Tempo di reazione, Un attimo sospesi e Dimmi che destino avrò. Nel 2013, insieme a Diana Del Bufalo, partecipa come inviato speciale dal backstage al Summer Festival 2013. A partire dal novembre 2017 collabora al programma Detto Fatto su Rai 2. L’anno seguente Andrea inizia il film ad episodi Din Don – Una parrocchia in due, Din Don – Il ritorno e Din Don – Un paese in due nel ruolo di co-protagonista. Dal 2019 gira le prime quattro stagioni della sitcom Ricci e Capricci in onda su La5 nel ruolo di protagonista.

Nel 2021 arriva conduce Isola Party. Vediamo cosa sappiamo in merito.

Isola Party

Nel 2021 Andrea Dianetti ha condotto Isola Party insieme a Valeria Angione, in onda su Mediaset Infinity, programma legato a L’Isola dei Famosi.

Nel marzo 2022 conduce invece Pupa Party.

Pupa Party

Da marzo 2022 Andrea Dianetti conduce insieme Dayane Mello Pupa Party, web-serie legata a La pupa e il secchione trasmessa sempre su Mediaset Infinity.

Nello stesso anno arriva per lui un’altra grande opportunità lavorativa: Tale e Quale Show. Prima di scoprire di più sul suo arrivo all’interno del talent show però, facciamo un recap di tutti i programmi tv e dei film a cui ha preso parte Andrea.

Programmi Tv e film

Ecco i programmi tv in cui abbiamo visto Andrea Dianetti:

Amici di Maria De Filippi

Buona Domenica

Camera Café

Staraoke

I delitti del cuoco

Sms

Un medico in famiglia

I Cesaroni 3

La ladra

Music Summer Festival – Tezenis Live 2013

Detto fatto (Rai 2, 2017)

iCrew

Din Don – Una parrocchia in due

All Together Now

Din Don – Il ritorno

Ricci e Capricci

Din Don – Un paese in due

Isola Party

Pupa Party

Tale e quale show

Quali sono invece i film in cui abbiamo visto Andrea Dianetti? Scopriamoli:

Causa ed effetto

Un attimo sospesi

Mall Wars

Benvenuto Khalid

Tempo di reazione

Una cella in due

Solo un bacio

Dimmi che destino avrò

E la vita continua

Nel 2022 Andrea Dianetti pubblica anche il suo primo libro.

Libro

A maggio 2022 esce il primo libro di Andrea Dianetti, La felicità del gambero. Questa la sinossi del romanzo:

“Ci sono amori impossibili, anime gemelle destinate a non incontrarsi mai. Come Romeo e Giulietta, Violetta e Alfredo, Joey e Dawson. E poi ci sono Roberto e Mia. Roberto è un trentenne con un lavoro che detesta: consegna pesce surgelato a domicilio. Quando ci riesce, perché il più delle volte i prodotti gli si sciolgono tra le mani e lui rimane imbottigliato nel traffico infernale di Roma. Un vero e proprio incubo che peggiora nei giorni di pioggia, quelli in cui il motorino scivola sui sampietrini e non c’è verso di arrivare a destinazione. Ed è proprio in una mattina di inizio primavera, sotto un temporale scrosciante, che Roberto cade letteralmente ai piedi di Mia. Un incontro, o meglio uno scontro, che stravolge la vita di entrambi. Sembra l’inizio di una bella storia d’amore, ma – si sa – il destino può essere crudele. Per rincorrere il lieto fine, Roberto dovrà lasciare le strade di Roma e attraversare mezzo mondo. Un viaggio straordinario che si trasforma in una vera e propria corsa contro il tempo. Perché, a volte, per andare avanti bisogna saper guardare indietro”.

Nel 2022 Andrea Dianetti entra anche nel cast di Tale e Quale Show.

Andrea Dianetti a Tale e Quale Show 2022

Il 30 settembre su Rai 1 debutta Tale e Quale Show 2022. La nuova edizione del talent show ancora una volta è condotta da Carlo Conti, e anche quest’anno ne vedremo di belle. A far parte del cast c’è anche Andrea Dianetti, che per la prima volta si mette alla prova con questa nuova esperienza. Proprio nel corso di un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore svela quale grande cantante della musica italiana vorrebbe interpretare. Queste le sue dichiarazioni:

“Vorrei imitare un mito come Renato Zero. Spero non mi capiti qualche cantante francese, a malapena parlo inglese! Carlo? Mi avrà scambiato per qualcun altro”.

Ma chi sono gli altri concorrenti di Tale e Quale Show 2022 oltre ad Andrea Dianetti? Andiamo a scoprirlo.

I concorrenti di Tale e Quale Show 2022

Oltre ad Andrea Dianetti nel cast di Tale e Quale Show 2022 troviamo:

Vediamo ora cosa sappiamo sul percorso di Andrea a Tale e Quale Show 2022.

Il percorso di Andrea Dianetti a Tale e Quale Show 2022

Il percorso di Andrea Dianetti a Tale e Quale Show 2022 inizia ufficialmente venerdì 30 settembre. L’ex volto di Amici riuscirà a conquistare il cuore del pubblico e della giuria? Non resta che attendere per scoprire quello che accadrà.

1^ puntata : Ha imitato Damiano dei Maneskin arrivando settimo.

: Ha imitato dei arrivando settimo. 2^ puntata : Come seconda imitazione è prevista quella di Gianni Morandi , arrivando secondo.

: Come seconda imitazione è prevista quella di , arrivando secondo. 3^ puntata : Per Dianetti è arrivato un nuovo compito: imitare al meglio Claudio Baglioni . Si è classificato quinto.

: Per è arrivato un nuovo compito: imitare al meglio . Si è classificato quinto. 4^ puntata: Achille Lauro è la nuova imitazione. (IN AGGIORNAMENTO)

