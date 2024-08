In queste ore è trapelata una notizia riguardante il comportamento di alcuni fan di Ultimo, i quali sarebbero arrivati a disturbare il funerale della nonna Gina. Ecco tutto quello che sarebbe accaduto.

Cos’è successo al funerale della nonna di Ultimo?

Alcuni giorni fa il padre di Niccolò Moriconi, vero nome di Ultimo, ha informato sui social della tragica scomparsa della signora Gina all’età di 96 anni. Si tratta della nonna del cantante e i due erano molto legati, così come si può vedere in vari video che girano sul web.

Tanti fan hanno espresso il loro cordoglio sui social, come è giusto che sia, mentre qualcuno si è spinto decisamente oltre. Fino a poco tempo fa era giunta la segnalazione in base alla quale alcuni follower si sarebbero accalcati fuori dalla clinica dov’era ricoverata la nonna solo per poter vedere l’artista. A quel punto sarebbero stati chiamati i Carabinieri per sgomberare la zona.

Oggi, però, si è sparsa la voce che avrebbe avuto luogo qualcosa di ancora più grave. Stando a quanto riportano La Repubblica e Fanpage al funerale della nonna di Ultimo qualche fan avrebbe disturbato la funzione con comportamenti vergognosi, provando a scattare delle foto alla bara. Sui social scrivono:

“Anche al funerale vi siete comportati come animali, speravo in un briciolo di rispetto verso la famiglia. Una fan mi ha riferito che una ragazzina, mentre stava uscendo la bara della nonna dalla macchina, ha iniziato a fare le foto. Cosa vi frulla nel cervello? Nic si è arrabbiato”.

Se tutto questo si dovesse rivelare vero è del tutto comprensibile la reazione avuta da Ultimo. Durante un momento di così profondo dolore si sarebbe aspettato il rispetto della privacy sua e di tutta la famiglia. Purtroppo non è stato così, ma probabilmente si tratta solo di una piccolissima fetta di fan; infatti sul web in centinaia hanno dimostrato vicinanza e rispetto.