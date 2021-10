Come è cambiato Andrea Iannone nel corso degli anni: le foto del passato a confronto

1 Andrea Iannone prima e dopo

Sicuramente Andrea Iannone è diventato famoso alla grande maggioranza del popolo televisivo dopo la sua relazione con Belen Rodriguez. Il gossip si è insinuato nella sua vita facendolo diventare molto noto fino ad arrivare ad essere uno dei concorrenti dell’attuale edizione di Ballando con le stelle.

Ma prima di questo, Iannone era molto famoso nell’ambito sportivo e in particolar modo nelle corse delle moto. Sicuramente si era fatto notare lì sin da giovanissimo. Quindi, voi ricordate com’era molti anni fa? Abbiamo le foto a confronto che lo dimostrano.

Si nota ovviamente il passare degli anni, nella prima foto era molto più giovane. Ma c’è anche da dire che il motociclista è ricorso ad alcuni ritocchini estetici. In particolare notiamo le labbra e sembra anche gli zigomi.

Questo cambiamento venne fatto proprio ai tempi in cui aveva una relazione con Belen. E a quel tempo molte persone dissero che con i ritocchi Andrea stava somigliando a Fabrizio Corona, ex della showgirl argentina. In generale molti hanno sempre sostenuto che la Rodriguez andasse ad intraprendere relazioni con chi somigliava proprio all’ex paparazzo. E se non era così, con i ritocchi estetici poi gli simigliavano.

Ovviamente queste sono solo pure illazioni derivanti da commenti social di chi legge gossip e noi ci dissociamo assolutamente.

E parlando proprio di relazioni, Andrea Iannone tempo fa aveva parlato delle sue due ex più famose…