1 Il gossip su Andrea Iannone e Lucrezia Lando

Ballando con le stelle comincerà tra appena una settimana, ovvero il 16 ottobre 2021, e i concorrenti si stanno preparando della sala prove. All’interno del cast troveremo molti vip, come per esempio Morgan, Arisa, Valeria Fabrizi, Mietta, Andrea Iannone e tanti altri. Proprio quest’ultimo è già al centro del gossip e della cronaca rosa. Come sappiamo, infatti, le coppie per il programma (ovvero vip e ballerino professionista) sono state scelte e lui è capitato con Lucrezia Lando.

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla rivista Gente, e riportate anche da Gossip e TV, pare che tra i due sia scoppiato del tenero. Il magazine, infatti, ha immortalato il duo mentre si scambiava delle tenerezze fuori dagli studi. Nelle immagini, infatti, vediamo il pezzo intitolato: “Il sentimento torna in pista” e poi alcune fotografie scattate dai paparazzi (QUI per vederle). Nella prima i due camminano tranquillamente. Nelle altre, invece, si vede il motociclista che si fa avanti per dare un bacio alla ventiduenne.

Se un’immagine sembra lasciare pensare a un quasi bacio sulle labbra, anche se la prospettiva potrebbe benissimo ingannare, in un’altra le dà un bacio sulla guancia. Sarà davvero in corso un flirt tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando? Al momento non lo sappiamo e non possiamo dirlo con sicurezza. Al momento, facciamo presente, che entrambi risultano single. La Lando ha archiviato la storia d’amore con il collega Marco De Angelis, relazione nata proprio a Ballando con le stelle. Iannone, invece, nonostante qualche presunto flirt non sembra avere ancora trovato la donna giusta per lui.

Staremo a vedere cosa accadrà nel corso della competizione su Rai 1. Andiamo, nel frattempo, a rivedere le dichiarazioni rilasciate dal motociclista sulle sue ex…