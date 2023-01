NEWS

Andrea Sanna | 19 Gennaio 2023

GF Vip 7

L’imitazione di Edoardo Tavassi

Già a L’Isola dei Famosi ci aveva dato un piccolo assaggio e anche nella Casa del GF Vip Edoardo Tavassi non manca occasione di sfoggiare le sue doti di imitatore. Da Antonella Fiordelisi a Daniele Dal Moro. Molti vipponi ormai sono “sue vittime”. In questi mesi di permanenza nel reality show di Canale 5 il vippone ha spesso scherzato su Oriana Marzoli, dopo un inizio non di certo positivo per loro. Con il trascorrere delle settimane, però, sono riuscita a risolvere le divergenze e avere un buon rapporto che li porta spesso a stuzzicarsi a vicenda.

Nella giornata di ieri Edoardo Tavassi ha colto la palla al balzo ancora una volta. In che modo? Con una trovata delle sue. A scatenare l’imitazione stavolta però è stata proprio Oriana Marzoli che, con assoluta certezza, ha detto: “Io sono convinta di vestirmi bene”. Tavassi con la complicità di Edoardo Donnamaria ha replicato: “Sei convinta di una cosa… male”.

Così a quel punto sempre Edoardo rivolgendosi prima al coinquilino e poi alla vippona: “Oh ma comunque, guardala guardala… Non ti sembra ‘Oh fratè calcola domani annamo là..'”. Successivamente sempre il romano ha continuato a scherzarci su, mentre Oriana Marzoli si è lasciata andare a una fragorosa risata. A dare manforte al fratello di Guendalina Tavassi ci hanno pensato ancora Edoardo Donnamaria e Andrea Maestrelli, piuttosto divertiti entrambi. La conversazione è proseguita, fino a che la venezuelana non ha esitato a rispondere:

“Ma te imbec**** non ti puoi guardare allo specchio, che non ti sai vestire? Prendi quello che trovi subito nell’armadio”, ha detto Oriana Marzoli. Dal canto suo però Tavassi si è giustificato dicendo che lui è “anziano” e quindi mette quel che trova e che, soprattutto scalda e non fa venire la febbre.

Oriana: sono convinta che mi vesto bene Edo: sei convinta di una cosa male EDO FA L’IMITAZIONE DI ORIANA IN VERSIONE COATTA DE ROMA ✈️✈️✈️ #INCORVASSI #oriele #GFvip pic.twitter.com/DKtVz6BTdn — (@danicla85) January 18, 2023

Tutti i presenti, così come i telespettatori da casa all’ascolto si sono detti molto divertiti per questa imitazione di Edoardo Tavassi.