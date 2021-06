1 Andrea Mainardi di nuovo papà

Sono passati alcuni anni da quando Andrea Mainardi ha preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Proprio all’interno della casa il noto chef ha saputo conquistare il cuore del pubblico, al punto da classificarsi al secondo posto. Nel mentre in queste ore è arrivata una bellissima notizia da parte dell’ex gieffino. Andrea ha infatti annunciato che diventerà papà per la seconda volta. Sua moglie Anna Tripoli è incinta e a breve i due daranno alla luce un bambino, di cui al momento non si conosce ancora il sesso. Come in molti ricorderanno, la bellissima storia d’amore tra Mainardi e la sua compagna ai tempi del Grande Fratello Vip aveva emozionato tutto il pubblico.

Successivamente ad ottobre 2019 i due si sono uniti in matrimonio, e finalmente adesso è arrivata per loro la gioia più grande. A dare l’annuncio sui social è stata proprio Anna Tripoli, che con un meraviglioso post ha annunciato di essere incinta. Andrea Mainardi dunque, dopo Michelle, diventa di nuovo papà. Questo il bellissimo post della moglie dello chef:

“La felicità come l’ho sempre immaginata da piccola è tutta in questa fotografia. Quando sei bambina pensi a come sarà questo momento. Te lo disegni nella testa e man mano che cresci prende forma, prende vita fino a quando un bel giorno ti scatti una foto, realizzi che ci sei quasi e finalmente lo vedi. Per me è arrivato questo momento ed è tutto qui da vivere….(con qualche anno di ritardo sulla tabella di marcia, con tanti cambi di rotta e tanti tanti tanti incidenti di percorso). So di essere nel posto dove sognavo di arrivare da bambina, tra le braccia di mio marito e con il cuore che scoppia d’amore per il nostro bimbo. Qualsiasi sia la vostra immagine di felicità, godetevi ogni singolo istante perché non c’è cosa più bella che piangere di gioia”.

Non resta che fare tantissimi auguri ad Andrea Mainardi e ad Anna Tripoli per l’arrivo del loro figlio.