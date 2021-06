Elisabetta Gregoraci rivela per chi fa il tifo a L’Isola dei Famosi

1 Isola: i preferiti della Gregoraci

Nel corso della penultima puntata de Il Punto Z Tommaso Zorzi ha accolto Elisabetta Gregoraci, in collegamento telefonico. La conduttrice, che attualmente si trova a Montecarlo, ha chiacchierato un po’ con il padrone di casa.

Oltre a smentire la presunta lite con Antonella Fiordelisi e i presunti flirt a lei attribuiti, Elisabetta Gregoraci ha parlato anche di Isola dei Famosi. Tommaso Zorzi le ha domandato se le capita di vedere la trasmissione, nonostante i tanti impegni lavorativi:

“Sì, sto vedendo l’Isola, ogni tanto vi guardo. Non riesco a seguirla sempre però. Ogni tanto mi capita di vederla. Ovviamente ci sei tu, c’è Ilary, Elettra, Iva che la amo ed è stata anche al mio matrimonio. Lei la amo. È un bel cast”, ha esordito Elisabetta Gregoraci. A quel punto Tommaso molto curioso le ha chiesto chi secondo lei dovrebbe vincere questa edizione. Ecco come ha risposto:

“Chi merita la vittoria? A me piace Ignazio. Ha fatto quella cosa che io probabilmente non avrei mai fatto. Si è tagliato capelli e barba e ha acquistato altri punti. E poi un’altra che non mi dispiace è Valentina Persia. Secondo me è molto tosta”.

Quindi al momento i favoriti di Elisabetta Gregoraci sono Ignazio Moser e Valentina Persia. Vedremo lunedì se uno dei due riuscirà a portare a casa il titolo di miglior naufrago della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Sempre a proposito di reality, la conduttrice ha rivelato con chi si sente dei suoi compagni del GF Vip…