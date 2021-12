1 Andrea Nicole e Ciprian dopo Uomini e Donne

Nella giornata di ieri Ciprian e Andrea Nicole hanno rivelato di aver passato la notte insieme senza avvertire la produzione. Per tale ragione hanno abbandonato il programma Uomini e Donne sommersi dalle critiche del pubblico, ma anche dalle dure opinioni di Gianni Sperti. Oggi, per la prima volta, sono apparsi su Instagram insieme per parlare un po’ della loro esperienza. A partire è stato il corteggiatore:

Ciao raga, buonasera o buongiorno. Come volete voi. In realtà queste storie le stiamo facendo un po’ tardi. Abbiamo avuto la giornata piena. La nostra prima giornata di libertà. Come state? Spero tutto bene. Vi volevo ringraziare. Per l’intensità dei sentimenti che si provano in quel programma ho avuto la necessità di capire chi fosse Nicole. Sono andato letteralmente a prendermela. Come lei a Maria aveva richiesto.

Subito dopo, poi, è toccato ad Andrea Nicole parlare ai follower. L’ex tronista ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta dentro e fuori la trasmissione ma anche il programma stesso. Questo il suo discorso:

Detto ciò… Ci teniamo a ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con noi e per noi. E tutte le persone che ci hanno affiancato in questo percorso e le stesse che oggi sono contente per noi esattamente come lo siamo noi. E questo credo sia la cosa più importante. Perché se lo scopo del programma è trovare l’amore noi ci siamo riusciti. E non c’è niente di più importante in questo momento. Vi salutiamo.

Tra Andrea Nicole e Ciprian, quindi, c’è molto amore. Vedremo nei prossimi mesi come andrà avanti la relazione, augurando loro il meglio. Nel frattempo, però, rivediamo la reazione di Maria De Filippi in studio…