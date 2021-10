Il percorso di Andrea Nicole Conte a Uomini e Donne ci sta senza dubbio regalando grandi emozioni e adesso è arrivata una grande sorpresa. Nel corso della puntata odierna infatti, come sapevamo già grazie alle anticipazioni, la bella tronista ha dato il suo primo bacio a Ciprian! I due si stanno ormai conoscendo da più di un mese e senza dubbio il corteggiatore ha fatto breccia nel cuore della Conte, che sembrerebbe essere molto presa da lui. Proprio Andrea Nicole così dopo una bella esterna ha chiesto alla produzione di poter spegnere le telecamere e a quel punto ha baciato Ciprian, che poco prima aveva manifestato la voglia di stare in intimità con lei.

In studio così è stato affrontato l’argomento, tuttavia il corteggiatore ha voluto fare una piccola precisazione. Ciprian infatti ha affermato che, pur avendo trovato il bacio con Andrea Nicole Conte molto dolce, si aspettava più passione. Queste le sue dichiarazioni:

“È stato veramente bello, perché è stato sentito, non me l’aspettavo che avresti chiuso le telecamere. Ho sentito, almeno da parte, la passione. Anche se secondo me ti sei un po’ trattenuta. È stato un bacio dolce, tanto. Mi aspettavo un po’ più di passione. Io avrei continuato a baciarti”.