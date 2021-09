Chi è Andrea Nicole Conte di Uomini e Donne? Età e Instagram

Tutto ciò che abbiamo scoperto su Andrea Nicole Conte, tronista della nuova edizione di Uomini e Donne: dall’età, alla vita privata e percorso di transizione, per passare all’esperienza nel dating show e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Andrea Nicole Conte

Andrea Nicole Conte età e biografia

Di seguito alcune delle informazioni che siamo riusciti a raccogliere a proposito della tronista di Uomini e Donne.

Lei si chiama Andrea Nicole Conte, è nata a Milano il 26 gennaio 1992, sotto il segno dell’Acquario, La sua età oggi è di 29 anni.

Nella vita fa la commessa in un negozio d’abbigliamento.

La giovane tronista del dating show di Canale 5 non si definisce trans, poiché ha completato il suo passaggio da uomo a donne e da diversi anni ormai è a tutti gli effetti, davanti alla legge, una donna. Fin dall’età di 15 anni ha espresso il desiderio di cambiare sesso. L’argomento ha suscitato un attimo di choc nella sua famiglia. A 18 anni, Andrea Nicole ha intrapreso il suo percorso, che l’ha portata fino a qui. A riguardo ci ha tenuto a dire a Il Fatto Quotidiano:

«Ho visto titoloni secondo me errati. Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transgender fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transgender. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco».

Ci ha tenuto a puntualizzare.

Vita privata

La tronista arriva da una famiglia molto riservata. Della vita privata di Andrea Nicole di Uomini e Donne non si conosce tantissimo. Sappiamo però che ha un fratello e pare sia stato proprio lui a scegliere il nome Andrea per lei.

A proposito della sua famiglia Andrea Nicole Conte ha confessato che inizialmente sono rimasti turbati del suo percorso di transizione e solo in un secondo momento, con il trascorrere del tempo hanno capito fosse la scelta giusta. E per quanto riguarda, invece, la decisione di partecipare a Uomini e Donne? Ecco cosa ha rivelato la tronista:

«Se sono felici della mia partecipazione a Uomini e Donne? Non hanno fatto i salti di gioia, siamo una famiglia molto riservata. Temono per me l’impatto di questa esposizione mediatica, le cattiverie che nessun genitore vorrebbe per il proprio figlio.»

Ma Andrea Nicole ha voluto mettersi in gioco, loro le staranno accanto.

Dove seguire Andrea Nicole Conte: Instagram e social

C’è modo di seguire Andrea Nicole Conte sui social? La risposta è sì. Abbiamo trovato non solo l’account personale su Facebook, ma anche ben due profili su Instagram.

Nel primo è possibile vedere i vari post pubblicati. Troviamo diverse immagini tra selfie o scatti in compagnia delle persone a lei più care. Dai vari post scopriamo che è amante degli animali (si definisce ‘gattara’) e dei viaggi.

Il secondo account che abbiamo trovato, invece, sembrerebbe essere incentrato sulla trasmissione ed è privato. Non c’è modo infatti di vedere i post pubblicati. Se avremo altre informazioni, però, non esiteremo a informarvi.

Come abbiamo raccontato Andrea Nicole Conte è una delle troniste di Uomini e Donne…

Andrea Nicole a Uomini e Donne

Per la prima volta a Uomini e Donne si siede sul trono una tronista che ha svolto il percorso di transizione da uomo a donna. Non era mai successo prima.

Ma Andrea Nicole Conte perché ha deciso di partecipare? Ha spiegato di non voler più scappare dall’amore. Per troppo tempo si è sentita inadatta e inferiore alle altre donne e non si sente abbastanza per la persona che ha accanto. Questo suo sentirsi inadeguata l’ha sempre portata a fuggire, ma ora vuole combattere le sue paure: «(…) Raccontando la mia storia capirò subito la reazione di chi ho di fronte.»

Ha dettoAndrea Nicole di Uomini e Donne. La tronista ha raccontato a fanpage.it di aver avuto il piacere di conoscere Maria De Filippi e di non sapere che avrebbe avuto un incontro con lei. Il colloquio con la conduttrice pare sia andato molto bene. Andrea ha rivelato che Maria è stata molto carina nei suoi confronti e che, con curiosità, ha voluto scoprire la sua storia: «L’ho apprezzata perché mi ha messo subito a mio agio e nella condizione di potermi raccontare tranquillamente.»

Ha detto. A condividere insieme a lei questo viaggio anche Roberta Ilaria Giusti, Joele Milan e Matteo Fioravanti.

Il percorso di Andrea a Uomini e Donne

In data 13 settembre ha preso il via l’avventura di Andrea Nicole Conte a Uomini e Donne. La tronista ha confessato che in un primo momento è stato difficile approcciarsi ai corteggiatori a causa del suo passato. Ben presto, però, le cose sembrano essere cambiate.

Vi terremo aggiornati passo passo su ciò che accadrà! Ad Andrea il nostro in bocca al lupo, con la speranza che possa trovare presto la sua anima gemella!

(IN AGGIORNAMENTO)

