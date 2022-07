Andrea Nicole finisce nel mirino del web: la causa è Manuel Bortuzzo

1 Andrea Nicole passa una serata con Manuel Bortuzzo

Troppo spesso gli utenti sul web si fissano talmente tanto con qualcuno che poi superano il limite e anche in modo abbastanza grave. Lo sa bene Andrea Nicole, ex tronista di Uomini e donne, che ha ricevuto attacchi e offese per aver passato una serata con Manuel Bortuzzo.

Andrea, diventata molto nota per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi (dove ha trovato l’amore), un paio di giorni fa si trovava nello stesso luogo im cui era presente anche l’ex vippone. Proprio l’ex tronista aveva messo delle storie sul suo profilo Instagram in cui riprendeva il nuotatore mentre suonava al pianoforte una canzone di Ultimo. Pare che la loro presenza nello stesso luogo fosse per questioni di lavoro.

Niente di strano, ci viene da dire. Certo, se non fosse che la stessa Andrea Nicole ha raccontato di aver ricevuto offese e accuse dopo la pubblicazione di questo video. Sempre da quanto si evince dalle sue dichiarazioni, il motivo sarebbe stata proprio la presenza di Manuel Bortuzzo. Ma non finisce qui, perché gli attacchi sarebbero arrivati dalle fan di Lulù Selassié.

Come sappiamo, al GF Vip 7 è nato l’amore tra Manuel e Lulù, un amore che è continuato anche fuori dalla casa più spiata d’Italia. Ma improvvisamente la relazione è finita, per scelta di Bortuzzo. Ed è accaduto addirittura con un comunicato stampa. Interviste, dichiarazioni che non coincidevano, accuse recipriche, insomma le dinamiche di questa coppia sono andate avanti a lungo. E stanno ancora continuando. Comunque, in poche parole, le fan della principessa non hanno mai perdonato a Manuel di aver trattato male Lulù, accusandolo anche di averla presa in giro.

Ecco da tutta questa vicenda sono scaturite le accuse anche all’ex tronista che si è trovata costretta a rispondere. Vediamo cosa ha detto…