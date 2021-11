Andrea Nicole racconta il suo percorso di transizione e rivela che i suoi genitori la mandarono in terapia

1 Il bullismo subito da Andrea Nicole a scuola

Andrea Nicole è attualmente tronista a Uomini e donne e ha suscitato molto amore e simpatia da parte del pubblico. Il suo percorso nel programma dovrebbe essere quasi alla fine e presto sceglierà tra Alessandro e Ciprian. Come sappiamo, lei è nata con un sesso diverso dall’attuale, ma ha completato il suo percorso di transizione.

Di questo percorso a volte ne ha parlato a Uomini e donne, ma non ha mai molto approfondito. Di recente ha rilasciato un’intervista per il settimanale DiPiù e ha quindi raccontanto qualcosa in più. A tal proposito, negli anni ci sono stati anche episodi di bullismo. Alle elementari andava tutto bene, perché tutti i comagni la vedevano “come una bambina”.

I problemi sono arrivati alle scuole medie dove ha ricevuto delle brutte parole e offese. Ma non le ha mai davvero sofferte: “Non mi sentivo problematico, per il semplice fatto che io mi sono sempre sentito donna”. Dopo la terza media ha iniziato a documentarsi sulla disforia di genere e ha scoperto che la medicina avrebbe potuto aiutarla ad essere se stessa.

Poi Andrea Nicole si è iscritta a grafica multimediale ed è qui che ha iniziato a ricevere le prime grandi cattiverie. Ad esempio, le persone ridacchiavano quando passava per i corridoi. Le sue amiche si infastidivano molto, ma lei ha cercato sempre di farsi scivolare tutto addosso.

Ma parliamo proprio del processo di transizione, all’inizio non accettato dai suoi genitori…