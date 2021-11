Chi è Ciprian Aftim di Uomini e Donne? Età e Instagram

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Ciprian Aftim, corteggiatore di Andrea Nicole Conte a Uomini e Donne, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Ciprian Aftim

Nome e Cognome: Ciprian Aftim

Data di nascita: 1992

Luogo di Nascita: Romania, ma vive in provincia di Roma

Età: 29 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: modello, fisioterapista e personal trainer

Fidanzato: Ciprian è attualmente single

Figli: Ciprian non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @ciprian_aftim

Ciprian Aftim età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Ciprian Aftim. Il corteggiatore di Uomini e Donne nasce nel 1992, tuttavia non conosciamo la data di nascita esatta. La sua età però è di 29 anni.

Ma quali sono le sue origini e dove abita? Ciprian nasce in Romania, ma all’età di 11 anni si trasferisce in Italia, per seguire i genitori che lasciano il loro paese per motivi lavorativi. Attualmente vive in provincia di Roma.

Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso e il suo segno zodiacale.

Ma vediamo cosa sappiamo della sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Ciprian Aftim sappiamo che a Roma ha frequentato le scuole medie e superiori, per poi laurearsi in Fisioterapia.

Da bambino il corteggiatore di Uomini e Donne è stato vittima di bullismo, essendo in sovrappeso. Proprio nel corso di un’intervista per Be Different Magazine, Aftim ha parlato di quel terribile momento, affermando:

“Da piccolo ero in sovrappeso e sono stato vittima di bullismo a scuola. Gli altri bambini non mi vedevano di buon occhio non solo per il mio aspetto ma anche per via delle mie origini. In quegli anni mi sono reso conto di quanto l’aspetto esteriore sia fin troppo importante per la maggior parte delle persone che ci circondano. Nel giro di un’estate persi molto peso facendo una dieta e sport e, da lì, è iniziato il mio amore per l’attività fisica. Ricordo l’estate dei miei diciotto anni, dove feci il bagnino per tutta la stagione così da avere una mia indipendenza economica, come una delle più belle della mia vita. Lavorando in palestra, qualche tempo dopo, conobbi una ragazza che mi propose di entrare a far parte di un’agenzia e, dopo aver fatto alcuni colloqui, ho iniziato la strada da modello”.

Non sappiamo se in passato Ciprian Aftim abbia avuto delle relazioni importanti. Scopriamo adesso dove è possibile seguire il corteggiatore di Uomini e Donne sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Ciprian Aftim: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove è possibile seguire Ciprian Aftim sui social, e in particolare su Instagram.

Il corteggiatore di Uomini e Donne ha naturalmente un profilo attivo, che tuttavia è privato.

Per poter essere un follower di Ciprian dunque bisogna inviare una richiesta, che solo lui potrà accettare.

Vediamo ora cosa sappiamo in merito alla sua carriera.

Carriera

Dopo aver raggiunto la maggiore età, Ciprian Aftim inizia la sua carriera lavorando come modello. Ma non solo.

Nel 2016 infatti il corteggiatore di Uomini e Donne partecipa a House Party.

House Party

Nel 2016 Ciprian Aftim aveva già avuto modo di lavorare con Maria De Filippi, prendendo parte alle tre puntate di House Party. Proprio in merito a quell’esperienza il corteggiatore di Uomini e Donne ha dichiarato:

“La ricordo come un’esperienza bellissima: ho avuto la possibilità di lavorare con professionisti provenienti da tutto il mondo e con il grande Giuliano Peparini, direttore artistico del programma “Amici” e coreografo di fama mondiale. Oltre a questo, da circa otto anni, partecipo a sfilate e shooting per alcuni brand. Più volte ho ricevuto richieste per spostarmi a Milano, dove il settore della moda è più florido, ma ho sempre preferito dare più spazio al mio lavoro, alla vicinanza alla mia famiglia e, fino a qualche tempo fa, agli studi. Il mestiere del modello è qualcosa che vedo a metà tra un hobby e una professione. Dovendo immaginarlo nel mio futuro, mi piacerebbe orientarmi più su sbocchi lavorativi attinenti ai social e al mondo degli influencer, approfittando di questi canali per parlare di sport, salute e benessere”.

Come se non bastasse Ciprian Aftim ha anche debuttato in tv.

Che Dio Ci Aiuti

Dopo l’esperienza a House Party, Ciprian Aftim ha anche partecipato a una famosa e seguitissima fiction di Rai Uno, Che Dio Ci Aiuti 6.

Nel 2021 arriva per lui un’altra grande opportunità: Uomini e Donne.

Andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi.

Ciprian Aftim a Uomini e Donne

A settembre 2021 Ciprian Aftim arriva a Uomini e Donne come corteggiatore di Andrea Nicole Conte. Fin dal primo momento la bella tronista rimane colpita dal fisioterapista e inizia così una conoscenza con lui.

Nel corso delle settimane tuttavia a Ciprian sono state mosse numerose critiche. In molti infatti, tra cui anche Gianni Sperti, ipotizzano che il modello sia arrivato all’interno del dating show di Maria De Filippi solo per visibilità, non essendo realmente interessato ad Andrea Nicole.

La Conte però si è sempre fidata solo del suo istinto e sta continuando a conoscere Ciprian Aftim. Ma chi sarà la scelta della tronista? Non resta che attendere ancora qualche settimana prima di scoprirlo.

Nell’attesa però vediamo il percorso di Ciprian a Uomini e Donne.

Il percorso di Ciprian a Uomini e Donne

Il percorso di Ciprian Aftim a Uomini e Donne inizia ufficialmente a settembre 2021. Fin dal primo momento Andrea Nicole Conte rimane affascinata e colpita dal suo corteggiatore e così i due iniziano a frequentarsi.

Dopo diverse esterne, nella puntata in onda il 14 ottobre 2021, Andrea Nicole e Ciprian si baciano per la prima volta, a telecamere spente. Da quel momento in poi la frequentazione passa a un livello successivo.

Anche nelle settimane successive i due si baciano ripetute volte. Tuttavia Ciprian deve fare i conti anche con Alessandro, che a sua volta ha fatto breccia nel cuore di Andrea Nicole. Come se non bastasse nella puntata andata in onda il 19 novembre, Aftim ha ammesso di essersi innamorato della tronista. Ma chi sceglierà la Conte e con chi lascerà Uomini e Donne?

(IN AGGIORNAMENTO)

