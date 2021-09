1 La tronista Andrea Nicole su Maria De Filippi

Ormai sappiamo che Andrea Nicole sarà una tronista del programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Oggi donna a tutti gli effetti, la ragazza è nata uomo e ha completato otto anni fa il suo percorso di transizione. Oggi è alla ricerca dell’amore e vuole prendere parte al programma proprio per trovare l’uomo giusto. Qualche tempo fa aveva già parlato del perché della sua scelta:

Perché partecipo a Uomini e Donne? Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne. Forse non abbastanza per la persona che era al mio fianco. Questo senso di impotenza rispetto alla mia inadeguatezza mi ha sempre fatta fuggire prima del dovuto, ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure. Raccontando la mia storia capirò subito la reazione di chi ho di fronte.

Adesso, a distanza di qualche giorno, Andrea Nicole ha rilasciato una nuova intervista al sito Fanpage.it. Durante la chiacchierata ha toccato diversi argomenti. Tra questi, per esempio, com’è stato il suo primo incontro con Maria De Filippi:

Il nostro incontro è andato molto bene. Non me lo aspettavo, perché non mi era stato detto che l’avrei vista. È stata una chiacchierata serena e confidenziale. Non c’era quel distacco, come tra persone che non si conoscono. Era curiosa di conoscere me e la mia storia. L’ho apprezzata perché mi ha messo subito a mio agio e nella condizione di potermi raccontare tranquillamente.

Andrea Nicole, però, è anche tornata a parlare del suo periodo di transizione. Ha raccontato di come si è sentita a nascere in un corpo che non le apparteneva e come mai ha scelto proprio questo nome. Continuate a leggere per saperne di più…