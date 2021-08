1 Parla la nuova tronista di Uomini e Donne

Poche ore fa si è svolta la registrazione della prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne, durante la quale abbiamo fatto la conoscenza della nuova tronista, Andrea Nicole. Per la prima volta nella storia del dating show, a sedere sulla poltrona rossa è una donna che prima era uomo, e che a oggi ha completato del tutto la sua transizione! Un importante traguardo per la comunità LGBTQ+, e senza dubbio Andrea Nicole nei mesi a venire ci regalerà grandi emozioni. La tronista nel mentre poco dopo la fine della prima registrazione si è raccontata nel corso di una lunga intervista per Il Fatto Quotidiano, durante la quale ha svelato perché ha deciso di partecipare al dating show. Queste le sue dichiarazioni:

“Perché partecipo a Uomini e Donne? Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne. Forse non abbastanza per la persona che era al mio fianco. Questo senso di impotenza rispetto alla mia inadeguatezza mi ha sempre fatta fuggire prima del dovuto, ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure. Raccontando la mia storia capirò subito la reazione di chi ho di fronte”.

Proseguendo Andrea Nicole svela anche le sue paure e i suoi timori, raccontando anche com’è andato il primo incontro con i suoi corteggiatori. Queste le parole della nuova tronista di Uomini e Donne:

“All’inizio mi preoccupavo delle non chiamate per scendere dalle scale o dall’uscita dallo studio dopo il mio racconto. In fondo è anche un modo per vedere le reazioni delle persone, è in qualche modo una selezione naturale: se una persona non è interessata dopo aver ascoltato il mio racconto va via e si va avanti. Questo mi aiuta. Com’è andata la prima registrazione? Le reazioni non sono state così negative, è andata bene. Ho avuto modo di guardare i ragazzi presenti in studio, non ho notato occhi indiscreti. Voglio solo farmi conoscere”.

Ma non solo. Successivamente Andrea Nicole fa anche chiarezza sul termine “transgender”, che più volte le è stato affibbiato. Andiamo a scoprire cosa afferma in merito la tronista di Uomini e Donne.