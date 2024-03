Chi è Andrea Offredi, postino di C’è Posta Per Te? Instagram

NEWS

Debora Parigi | 3 Marzo 2024

Chi è

Da Uomini e donne a C’è posta per te, tutto quello che c’è da sapere su Andrea Offredi prima tronista e poi postino

Scopriamo tutte le informazioni su Andrea Offredi, postino di C’è posta per te, ex tronista di Uomini e donne, partendo dalla sua biografia e poi la vita privata, la carriera e come seguirlo sui social.

Chi è Andrea Offredi

Nome e cognome: Andrea Offredi

Età: 36 anni

Data di nascita: 17 febbraio 1988

Luogo di nascita: Cologno al Serio (provincia di Bergamo)

Segno zodiacale: Acquario

Altezza: 1,90 m

Peso: informazione non disponibile

Professione: modello e personaggio televisivo

Fidanzata: Stefanie Renoma

Figli: Andrea non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @andrea.offredi

Andrea Offredi età, altezza e biografia

Chi è Andrea Offredi, quanti anni ha, di dov’è? Vediamo la sua biografia. Andrea è nato a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, il 17 febbraio 1988. Ha quindi 36 anni di età ed è del segno zodiacale dell’Acqualio. La sua altezza è di 1,90 m, ma non abbiamo informazioni sul suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non pare averne sul suo corpo.

Parlando della famiglia di Andrea, è legatissimo ai suoi genitori e al fratello maggiore che ha 8 anni più di lui. Legatissimo anche alla nonna Franca, con la quale ha vissuto fino all’età di 17 anni poiché i suoi genitori erano molto impegnati con il lavoro.

Prima di diventare modello, Andrea Offredi è stato anche calciatore. Si è avvicinato a questo sport all’età di 8 anni e lo ha praticato anche a livello professionistico a partire dai 18 anni.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Andrea Offredi, sappiamo che prima di diventare famoso e quindi quando era molto giovane ha avuto una fidanzata di nome Sara. La loro storia sarebbe finita a causa della distanza che quindi avrebbe portato la coppia a incrinare i rapporti.

Successivamente ha avuto una relazione con Claudia D’Agostino, ragazza conosciuta a Uomini e donne. Lui tronista e lei corteggiatrice, fu la sua scelta. Sembrava che potessero avere una storia lunga e felice, ma purtroppo si sono lasciati poco dopo essere usciti dal programma. Il motivo pare che sia stato il fatto che lei si sarebbe rivelata più un’amica che una fidanzata.

Oggi Andrea Offredi è una nuova fidanzata che si chiama Stefanie Renoma. Classe 1975, è una stilista e fotografa francese molto conosciuta nel suo Paese. Non sappiamo, però, da quanto tempo stanno insieme.

Dove seguire Andrea di C’è Posta Per Te: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Andrea Offredi e le informazioni che lo riguardano su biografia e vita privata, parliamo dei social. A tal proposito c’è il suo profilo Instagram che ha oltre 53 mila follower.

Sul suo profilo posta moltissime foto che riguardano il suo lavoro di modello, ma anche scatti di vita quotidiana.

Carriera

Andrea Offredi ha iniziato la sua carriera prima come calciatore, giocando a livello professionistico a partire dai 18 anni e facendo questo mestiere per un po’ di anni. Poi è passato a fare il modello, lavoro che svolge ancora in particolare a livello social. Ma la notorietà l’ha raggiunto con i programmi di Maria De Filippi.

Andrea Offredi a Uomini e donne

Andrea Offredi è diventato tronista di Uomini e donne nel 2012. Accanto a lui c’erano Eugenio Colombo, Diego Ciaramella e Alessandro Pess. Il suo fu un trono molto complicato, ma alla fine ci fu una scelta. Andrea, infatti, scelse Claudia D’Agostino, ma la loro storia non durò molto fuori dalla trasmissione.

C’è posta per te

Nel 2018 Andrea Offredi fu associato a Temptation Island Vip, si diceva infatti che dovesse essere nel cast nelle vesti si tentatore. La notizia fu smentita, ma successivamente fu ufficializzato come nuovo postino di C’è posta per te. Questo ruolo lo ricopre ancora e con anche molto successo.

Ad oggi, oltre a lui, nel programma di Maria De Filippi a ricoprire il ruolo di postini ci sono anche Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Giovanni Vescovo.