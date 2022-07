Dopo la polemica Andrea Pucci interviene

Andrea Pucci e Tommaso Zorzi

Si continua a parlare dell’esternazione fatta da Andrea Pucci che, durante un suo spettacolo, ha tirato in ballo Tommaso Zorzi, con queste parole: “Abbiano passato tutto l’anno scorso a fare tamponi. Si entrava in queste strutture dove praticamente tutti bardati ti infilavano il tampone in una narice. Se erano stro**i anche nell’altra, se erano ancora più stro**i in bocca. Se invece ti chiamavi Zorzi nel c**o.”

La maggior parte degli utenti del web hanno trovato di cattivo gusto l’uscita fatta dal comico nei confronti dell’influencer e ne è scaturita una polemica. Tommaso Zorzi si è difeso dalla stoccata di Pucci e su Instagram si è lasciato andare a un lunghissimo sfogo. Il conduttore ha fatto sapere persino di essere stato bloccato sui social dal comico.

A prendere le difese del vincitore del GF Vip non solo tantissimi fan, ma anche sua sorella Gaia, che si è detta molto dispiaciuta per questo brutto episodio. Della faccenda se ne parla ancora oggi, tanto che il nome di Andrea Pucci è finito per alcune ore tra le tendenze di Twitter.

Dopo l’accaduto il comico ha deciso di rompere il silenzio su Instagram, in un modo tutto suo. Andrea Pucci ha pubblicato una storia, in cui ha scomodato perfino l’indimenticabile Papa Wojtyła. Ha pubblicato una foto di Giovanni Paolo II, a cui ha aggiunto una frase: “Che noia le polemiche ahahahaha”. Frase che sta dunque a significare che, secondo lui se ne sta parlando troppo e bisognerebbe porre fine a tutte queste lamentele.

La storia Instagram di Andrea Pucci

Il gesto di condividere uno scatto del Papa, però, è stato ampiamente criticato dal popolo della rete. Gli utenti di Twitter, così come degli altri social, non si dicono d’accordo con Andrea Pucci e in queste ore c’è ancora grande brusio su quanto successo. E voi che ne pensate? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci.

