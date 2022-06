Andrea Pucci fa una “battuta” infelice su Tommaso Zorzi, lui risponde a tono

1 La battuta di Andrea Pucci e la risposta di Zorzi

Oggi sul web si è diffusa la notizia di una “battuta” molto infelice che Andrea Pucci avrebbe fatto su Tommaso Zorzi durante il suo spettacolo andato in scena ieri sera. Si tratterebbe di una frase che andrebbe a fare “dell’ironia” sull’orientamente sessuale del vincitore del GF Vip 5, in modo molto volgare.

Proprio Zorzi è venuto a conoscenza di quanto successo e ha messo alcune storie sul suo profilo Instagram per commentare. A tal proposito ha esordito con: “Non voglio far polemica, giuro. Però, dato che sono stato tirato in ballo, volevo un attimo soffermarmi. Una mia amica ieri va a sentire lo spettacolo di Pucci e mi manda questo audio stamattina dicendo la seguente cosa.”

Tommaso Zorzi ha quindi pubblicato nelle sue storie l’audio ricevuto dall’amica. La ragazza raccontava che il comico stava parlando della questione tamponi ci siamo fatti molto spesso a causa della pandemia del Covid. E nel fare lo sketch, Andrea Pucci ha detto: “Abbiano passato tutto l’anno scorso a fare tamponi. Si entrava in queste strutture dove praticamente tutti bardati ti infilavano il tampone in una narice. Se erano stro**i anche nell’altra, se erano ancora più stro**i in bocca. Se invece ti chiamavi Zorzi nel cu**.”

Zorzi ha quindi commentato subito quanto saputo: “Non lo so, parliamone un attimo, anche no. Sapete qual è la cosa che mi fa impazzire di sta roba? Tu che cosa ne sai? Cioè tu che cosa ne sai di dove lo prendo io? Tu come fai ad arrogarti il diritto di salire su un palco e di dire a una platea di gente che io lo piglio nel cu**? È una roba che mi fa impazzire. Poi sta roba: omosessuali=tutti lo prendono nel… cioè, siamo nel 2022. Gli anni 80 sono finiti, ci sono stati i 90, i 2000, i 2010. Sono passati 40 anni da quando poteva far ridere una roba del genere.”

