La prima foto da sposate di Paola Turci e Francesca Pascale

Paola Turci e Francesca Pascale

È finalmente arrivato il grande giorno! Come raccontato in una notizia pubblicata ieri Paola Turci e Francesca Pascale oggi 2 luglio 2022 si sono unite in matrimonio. Una cerimonia semplice e intima, con pochi invitati ma tanto amore a circondarle. A fare da cornice alla cerimonia il comune toscano di Montalcino. E proprio dopo il fatidico momento, la cantautrice ha condiviso con i fan un bellissimo scatto sui social.

Come potete vedere qui sotto, infatti, tra le storie Instagram Paola Turci ha pubblicato una foto in compagnia di sua moglie Francesca Pascale. Entrambe di bianco vestite, sorridono guardandosi negli occhi e condividono con i loro follower la loro immensa felicità per questo giorno.

Allo scatto si aggiungono anche delle parole: “Noi abbiamo detto ‘sì'”, ha scritto Paola Turci. L’immagine è stata condivisa poi anche da Francesca Pascale che, a sua volta, ha commentato: “Il giorno più bello della mia vita”.

La storia Instagram di Paola Turci e Francesca Pascale

A questa foto si aggiunge poi quella postata da Il Corriere della Sera (CLICCA QUI), che ne ha pubblicato anche un video. Breve filmato che è stato poi condiviso dalle fanpage della Turci.

Come riportato dall’Ansa dopo le nozze, Paola Turci e Francesca Pascale festeggeranno la loro unione con gli invitati a Velona, “in un luogo splendido nel cuore della Val d’Orcia”, si apprende dal sito.

Il loro entusiasmo ha coinvolto davvero una marea di utenti. Pensate che i nomi delle due spose sono finiti in tendenza sui social e non si parla d’altro in queste ore. In molti le hanno mostrato affetto e si sono espressi in loro difesa anche a seguito delle brutte offese piene d’odio ricevute da parte di qualche hater. Affermazioni alle quali la stessa Paola ha replicato in modo piccato e deciso.

Questa dunque la prima foto ufficiale da sposate di Paola Turci e Francesca Pascale. Novella 2000 e Novella2000.it si unisce ai tantissimi auguri giunti alla coppia in queste ore e si congratula con loro! Congratulazioni.

Novella 2000 © riproduzione riservata.