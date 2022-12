Andrea Rombolà rivela Nytrostar: ‘Quando la moda incontra il padel, è subito tendenza’

NEWS

Debora Parigi | 13 Dicembre 2022

Sanremo 2023

La risposta di LDA agli hater

Domenica 4 dicembre, in diretta al TG1, Amadeus ha svelato i nomi dei 22 Big in gara a Sanremo 2023. A questi poi si aggiungeranno i primi 6 di Sanremo Giovani. Come abbiamo visto, ci sono grandi nomi della musica italiana, grandi ritorni e anche molte novità con artisti decisamente giovani. Tra questi c’è anche LDA.

Vero nome Luca D’Alessio, il cantatutore si è fatto notare lo scorso anno ad Amici dove è arrivato al Serale nella squadra di Rudy Zerbi. Ma lo hanno eliminato poco prima della Finale. I suoi pezzi, comunque, sono molto piaciuti al pubblico che li ha ascoltati per tutta l’estate e non solo. Luca è figlio d’arte e cioè di Gigi D’Alessio. Questo è sempre stato un peso nella sua vita artistica e anche nel talent di Maria De Filippi all’inzio gli è stato fatto un po’ pesare. Ma lui ha sempre dimostrato di avere quel banco per le sue capacità e non per qualche aiuto esterno.

Purtroppo, nonostante sia passato più di un anno dal suo ingresso ad Amici, LDA continua a fare i conti con chi gli dà del raccomandato. E proprio la sua partecipazione a Sanremo 2023 è stata considerata da qualcuno sul web non meritevole, ma solo perché “figlio di”. Gli hater colpiscono ancora, ci viene da dire. Ma Luca anche questa volta ha risposto a tono, rappresentando anche un esempio con un messaggio importante. Il cantante si è infatti esibito al Christmas Village di Napoli. E poco prima di cantare ha detto sul palco:

Prima di cantare questo pezzo, ci tenevo un attimo a togliermi un sassolino dalla scarpa, se permettete. Intanto grazie a tutti, l’ho detto pure prima, sono ufficialmente a Sanremo. Grazie mille a tutti. C’è gente che giustamente già ha iniziato a parlare. Mi sembra di rivivere la stessa cosa in loop , ma a noi non ce ne fotte proprio. Almeno a me. Potete immaginare quello che stanno dicendo. A me non è che interessa moltissimo.

E ha aggiunto:

Il problema lo sapete qual’è? Che quando non riescono a criticare la musica che uno fa, devono per forza criticare altro, perché non sanno dove attaccarsi. Quindi questo è un consiglio che do anche a voi. Penso che ognuno di noi abbia un sogno, ma ci sarà sempre qualcuno invidioso. Guagliù, fottetevene altamente di quello che dicono, perché l’importante è che voi vi svegliate a prima mattina, vi guardate allo specchio e vi sentite bene con voi stessi. Il resto veramente non conta nulla.

Il tutto è stato ripreso da una persona presente e postato su TikTok. Ecco il video del momento:

Ci piacciono le parole di LDA perché, come detto, oltre ad essere una risposta agli haters, sono anche un esempio per tutte le persone che si trovano ogni giorno a combattere con l’invidia da parte degli altri.