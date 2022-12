Anticipazioni Amici 22: nella scuola arrivano tre nuovi ragazzi, allievi a rischio eliminazione

NEWS

Debora Parigi | 13 Dicembre 2022

Amici 22

Le anticipazioni della quattordicesima puntata di Amici 22

Come è successo la scorsa settimana, anticipata di un paio di giorni la registrazione di Amici 22 e quindi eccoci alle anticipazioni della quattordicesima puntata. E per queste ringraziamo il sito Superguida TV. Questa puntata andrà in onda domenica 18 dicembre alle ore 14 su Canale 5. Ospiti Nigiotti, Annalisa e Stash per giuicare la gara di canto, Fabrizio Mionetti per quella di ballo. Si tratta dell‘ultima puntata domenica del 2022. L’ultimo daytime andrà in onda il 23 dicembre.

Anche questa volta ci sono state la gara di canto e quella di ballo. Il premio per entrambe le gare era l’esibizione (sia di canto che di ballo) durante il concerto di Elisa all’Auditorium Parco della Musica il 28 e il 29 dicembre. Vediamo la classifica di canto:

Poiché i vincitori sono stati due e si poteva esibire solo uno, i due cantanti si sono esibiti nuovamente e sono stati giudicati da tutti i prof sia di canto che di ballo. A vincere è stata Angelina. Rudy ha comunque detto che entrambi sono stati bravi e solo per pochissimo ha preferito l’allieva di Lorella a quello di Arisa. Inoltre ha fatto notare alla Cuccarini che Niveo è risultato di nuovo ultimo. Ma lei ha subito risposto di aver già notato una ragazza ai casting.

Questa invece la classifica di ballo:

Ad esibirsi al concerto di Elisa sarà quindi Isobel.

Ma in puntata è successo altro come l’ingresso di tre nuovi allievi…