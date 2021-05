1 Zelletta collabora con un’ex di Amici?

Mancano pochi giorni all’uscita del nuovo album di Andrea Zelletta, reduce dalla strepitosa esperienza al Grande Fratello Vip. La data di lancio del disco è prevista tra 7 giorni, per il 28 maggio 2021 quindi. C’è grande attesa tra i suo fan e lo stesso ex tronista di Uomini e Donne sembra essere molto contento di questo progetto.

Da ormai diverso tempo Andrea Zelletta si diletta con la musica e pochi giorni fa a RTL 102.5 News, durante un’intervista ha parlato anche del suo ultimo brano: “Si tratta di un nuovo lavoro musicale, sono un dj e nella casa che ho preso in affitto c’è spazio per il mio studio musicale”, ha raccontato in questa circostanza la scorsa settimana.

Dal suo profilo Instagram, intanto è partito il countdown con Andrea Zelletta che giorno per giorno sta informando i suoi follower non solo della sua vita musicale, ma anche dei lavori che sta portando avanti. Nella giornata di ieri il deejay ha postato una foto in compagnia degli Shanguy, duo formato dal disc joker NRD1 e da Shady, di cui in passato hanno fatto parte anche Eon Melka (voce) e Frank-O (voce e chitarra).

Questo è bastato per incuriosire gli utenti del web, vista anche la presenza della cantante, nota al pubblico per aver partecipato ad X Factor e non solo!

Foto Instagram – Andrea Zelletta

La cantante la ricordiamo con grande affetto non solo per il suo talento, ma per essere stata anche un’ex allieva dell’edizione numero 16 di Amici. La giovane riuscì ad arrivare al Serale e venne scelta dalla Squadra Bianca capitanata da Morgan (che lasciò poi il posto a Emma), Alessandra Celentano e Boosta. Se in Italia, dopo il talent, non è riuscita a dimostrare il suo valore, si è fatta largo all’estero e attualmente è molto amata in Francia, ma anche in Polonia!

Che ci sia una collaborazione in vista nel nuovo disco o per il futuro tra Andrea Zelletta e il duo? Al momento non ci è dato saperlo, ma lo scatto ha entusiasmato tutti, anche per la presenza di Shady. Potrebbe anche trattarsi di un incontro fortuito, ma quel che è certo è che Andrea Zelletta è pronto a tornare e sul nuovo disco ci sono davvero grandi aspettative.

In attesa di questo nuovo album, Zelletta in questi giorni è tornato a parlare dell’esperienza al GF Vip e ad un suo desiderio…