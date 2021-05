1 La rivelazione di Andrea Zelletta

Qualche ora fa a prendere parte alla sesta puntata de Il Punto Z sono stati Andrea Zelletta e la sua compagna Natalia Paragoni. Come sappiamo la coppia è da sempre affiatatissima, e nel corso della chiacchierata con Tommaso Zorzi non sono mancate risate e anche piccole rivelazioni. Dopo aver ammesso con quale concorrente del Grande Fratello Vip 5 ci avrebbe provato se fosse stato single, Andrea ha infatti raccontato un retroscena inedito sulla sua prima volta con Natalia. L’ex tronista ha svelato che lui e la Paragoni sono stati interrotti dalla redazione di Uomini e Donne, dovendo fare un servizio fotografico per il magazine del dating show. Queste le dichiarazioni di Zelletta:

“Il primo bacio lontano dalle telecamere? Neanche mezzo secondo dopo la scelta. Pensa che poi siamo arrivati nella camera d’albergo, dovevamo fare il servizio fotografico per l’editoriale del magazine di Uomini e Donne, mentre ci hanno citofonato noi eravamo lì che…ci siamo rivestiti in fretta”.

A fare eco alle parole di Andrea Zelletta è stata poi Natalia Paragoni, che in merito alla loro prima volta ha aggiunto:

“Durante il servizio abbiamo fatto delle foto di m**da, perché volevamo tornare subito in camera. Io mi ero messa un completino rosso bellissimo, tutto in pizzo. Tu amore posso dirlo? Ti sei presentato male. Aveva un paio di mutande bruttissime a righe, non si abbinavano a me”.

Naturalmente il retroscena sulla prima volta di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni non è passato inosservato e in queste ore sta facendo il giro del web. Nel mentre proprio l’ex tronista al magazine di Novella 2000 ha parlato della passione con la sua fidanzata. Rivediamo le sue dichiarazioni.