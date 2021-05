1 La rivelazione di Andrea Zelletta

L’appuntamento fisso del mercoledì sera, come ormai avviene da qualche settimana, è con Il Punto Z di Tommaso Zorzi. Il vincitore dell’ultima edizione del GF Vip ha accolto nel suo studio l’amico Andrea Zelletta e la sua fidanzata Natalia Paragoni. Per la prima volta dall’inizio del programma, il presentatore ha deciso di intervistare una coppia.

Tra i tre vi è stata una bella chiacchierata, fatta di risate ma anche momenti di riflessione. Si è parlato tanto della vita privata della coppia, ma anche del reality che Andrea e Tommaso hanno vissuto insieme. Sono stati per entrambi mesi incredibili, vissuti a pieno. Zorzi, sempre molto curioso, ha messo un po’ di pepe alla conversazione e tra i tanti quesiti posti agli ospiti ce n’è uno che ha incuriosito il pubblico. Il conduttore ha chiesto infatti: “Senti Andre, se fossi stato single al GF Vip, oltre al sottoscritto (ha detto scherzando) con chi ci avresti provato?”.

Andrea Zelletta non si è tirato indietro e ha così rivelato il nome della vippona con cui, se fosse stato single, ci avrebbe provato: “Beh c’erano tante donne al GF Vip, tante belle donne. Perché non mi fai la domanda al contrario con ‘chi non ci avresti provato’, mettiamola così! Almeno significa che con tutte le altre sì”, ha tentato di dire l’ex tronista di Uomini e Donne per sviare la domanda. Spinto però sia dal conduttore che dalla sua fidanzata, ha ammesso: “Devo fare un elenco? Ah un nome… beh Elisabetta allora”. Natalia si è detta d’accordo con il suo fidanzato: “E lo direi anch’io.. che c***o!” per poi scoppiare a ridere.

Così Andrea Zelletta ha spiegato che da single Elisabetta Gregoraci sarebbe stata probabilmente la donna con la quale avrebbe voluto intraprendere una conoscenza. A dire il vero, però, il deejay ha voluto mettere alla prova il suo amico Tommaso, rivolgendogli la stessa domanda. Cosa avrà risposto? Scopriamolo insieme…