Andrea Zelletta punge il cast del GF Vip 6? Il web non ha dubbi (FOTO)

1 GF Vip 6: Zelletta punge il nuovo cast?

La nuova edizione del Grande Fratello Vip 6 è iniziata da quasi un mese eppure sembra che in tanti siano ancora molto legati al vecchio cast o facciano dei paragoni tra le due edizioni. Ieri sera a metterci lo zampino in qualche modo (il web ne è convintissimo di questo) è stato Andrea Zelletta. In che modo? Ve lo spieghiamo subito. Nella Casa del GF Vip nelle scorse ore hanno premiato Mister comodino (è stato scelto Nicola Pisu) e Miss comodina (scelta Miriana Trevisan).

Soprannome, questo, che lo scorso anno è stato attribuito ad Andrea Zelletta, il quale sembra esserne davvero molto ‘geloso’ di questo appellativo. Croccantino, soprannome dell’ex gieffino, ha postato un messaggio sul suo profilo Twitter dove ha scritto quanto segue: “No imitazioni please”.

Il tweet di Andrea Zelletta

I fan del Grande Fratello Vip 6 hanno colto subito il riferimento con quanto si stava verificando il quel momento nella Casa di Cinecittà e si dicono dunque convinti che la frase di Andrea Zelletta fosse una stoccata all’attuale cast di questa edizione. Il web si è diviso e c’è chi ha preso le parti dell’ex gieffino e chi, invece, ha scritto che poteva evitare questa frecciatina. C’è da dire, però, che a dire il vero il ragazzo ha scritto questa frase senza spiegarsi più di tanto e tantomeno rispondere a chi gli ha chiesto spiegazioni.

Vedremo se nelle prossime ore, magari, Andrea Zelletta chiarirà a chi è riferito questo tweet. Intanto qualche giorno fa proprio lui ha svelato il reale motivo che lo scorso anno l’ha portato momentaneamente a lasciare il programma…