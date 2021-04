1 Andrea Zelletta replica a Pierpaolo

L’amicizia nata nella Casa del GF Vip tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli ad oggi sembra essere un lontano ricordo, dato che i due al momento (a prescindere dalla distanza) hanno interrotto il loro rapporto. Ieri l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato a parlare di questo a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. Ecco quanto raccolto da Biccy:

“Ci sono amicizie nate nella casa del GF Vip che fuori hanno avuto uno stop. Però non mi piace proprio portare rancori. Ho dei rapporti in sospeso ma va bene così. Sì parlo di Pierpaolo è vero. Ha visto dei video miei che non gli sono piaciuti? Non credo ci possa essere nulla di compromettente. Ho sempre tutelato il nostro rapporto. Non sono mai andato contro di lui, mai una parola negativa”.

E ancora a proposito del legame in stand by con il modello, Andrea Zelletta ha fatto sapere (ancora una volta) che non ha ricevuto più risposta dopo l’ultimo messaggio inviato e che aspetta un segno da parte di Pierpaolo Pretelli:

“Non so cosa sia successo. Io ho la coscienza pulita. Se è risentito di qualcosa ha il mio numero di telefono, io ho la coscienza a posto e sono sereno. L’ultimo messaggio è stato mio, aspetto la sua mossa. Insomma se c’è qualcosa che gli ha dato fastidio può contattarmi. Mi spiace che possa avere queste sensazioni. All’ultimo mio messaggio non c’è stata una risposta. Sì aspetto che sia lui a fare un passo. Se una cosa gli ha dato fastidio può dirmi ‘che cavolo hai fatto?’”.

Ha chiosato Andrea Zelletta, sicuro di non aver sbagliato nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Intanto quest’ultimo di recente ha detto la sua in un’intervista…