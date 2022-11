Questa mattina la sorella di Andrea Zelletta, Alessia, ha subito una dolorosissima perdita. La figlia che portava in grembo non ce l’ha fatta e ha dovuto dirle addio. Questo il messaggio scritto su Instagram:

Sarai il mio per sempre. Il giorno che ho scoperto della tua presenza ho avuto tanta paura. Dopo un po’ è subentrata la felicità ma sempre questa paura di non essere in grado di poter avere l’onore di essere la tua mamma mi rincorreva. Poi ho sentito per la prima volta il tuo battito. Eri lì, proprio dentro di me e il tuo cuore batteva così forte. Nella mia mente dicevo: “Se batte così forte riuscirò mai a starle dietro?”. Ormai parlo al femminile perché so che sei una femminuccia. La mia bambina.