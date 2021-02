1 Le parole di Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi

Tempo di confessioni nella casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo la fine della diretta di ieri sera, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi, chiacchierando con Samantha de Grenet in veranda, sono stati protagonisti di un momento hot. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’influencer milanese infatti hanno inaspettatamente svelato le loro misure, e naturalmente sul web l’accaduto non è passato inosservato. Tutto è iniziato quando Zelletta, in un momento di ilarità, si è voltato vero Zorzi, affermando:

“Vorrei avere il tuo polpaccio. Il c*lo no. Magari la min***a”.

A quel punto Andrea Zelletta, rivolgendosi a Samantha, ha fatto intendere le doti di Tommaso Zorzi, che così ha svelato le sue misure. Immediata la replica della de Grenet, che spiazzata e stupita ha affermato:

“Ma veramente? Ma te lo sei misurato?”.

Successivamente, come se non bastasse, anche Andrea Zelletta ha svelato le sue misure. Per di più sia il deejay che Tommaso Zorzi, su esplicita richiesta di Samantha, hanno raccontato ogni quanto praticano l’autoerotismo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Ecco il video con le confessioni dei due:

Le confessioni di Andrea e Tommaso naturalmente non sono passate inosservate, e le loro parole stanno già facendo il giro del web. Gli utenti intanto stanno già commentando con ironia, e senza dubbio Zelletta e Zorzi saranno l’argomento di discussione del giorno.