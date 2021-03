1 Parla Andrea Zenga

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Come ben sappiamo la coppia si è conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip 5 e a poco a poco tra i due è scoppiata la passione, nonostante l’attrice fosse impegnata da ben 10 anni. Pur essendoci state numerose critiche, una volta terminato il reality Andrea e Rosalinda hanno avuto modo di dare ufficialmente il via alla loro storia, e ad oggi non sembrerebbero esserci grossi problemi. Qualche ora fa così Zenga è stato ospite della trasmissione radiofonica Turchesando, di Turchese Baracchi. Nel corso della chiacchierata l’ex gieffino ha svelato come proseguono le cose con la Cannavò. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Si può dire che sta nascendo l’amore. Ci stiamo vivendo ogni giorno è importante, proviamo cose forti. Stiamo bene nel quotidiano. Stiamo vivendo insieme a Milano. Ci manchiamo quando siamo separati. Perciò molto molto bene. Io lavoro. Vado in ufficio in settimana però ci troviamo anche nella situazione di lockdown. È un po’ la prova del nove. Nonostante il non potere uscire stiamo benissimo. Non lo sentiamo il lockdown, stiamo talmente bene”.

Ma non solo. Andrea Zenga ha anche parlato della possibilità di partecipare insieme a Rosalinda Cannavò alla prossima edizione di Temptation Island, e in merito afferma:

“Un’altra volta Temptation Island? Che faccio l’abbonamento? No no. Falso. Personalmente non lo rifarei più. Poi stiamo insieme da talmente poco tempo che non avrebbe senso. Ma poi non ci ha chiamato nessuno. È un programma bello e vero per carità, però no”.

Pare dunque che al momento Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò non parteciperanno a Temptation Island. La loro storia infatti prosegue a meraviglia, e non sembrerebbero esserci intoppi. A questa bellissima coppia va dunque il nostro più grande in bocca al lupo.