Andreas Muller ancora censurato su Instagram per un video con Veronica Peparini, lui sbotta

1 Una nuova censura Instagram per Andreas Muller

Non c’è pace per le azioni di Andreas Muller sui social, o meglio su Instagram. Il noto ballerino professionista di Amici, uscito vincitore dal programma alcuni anni fa, ha ricevuto l’ennesima censura da parte del social network gestito da Mark Zuckerberg. Questa volta si tratta di un video in cui è presente la compagna Veronica Peparini.

In pratica ieri Andreas aveva messo nelle storie del suo profilo Instagram un brevissimo video in cui si vedeva una persona in pantaloncini e reggiseno sportivo. E lui le toccava il seno. Si trattava ovviamente della compagna, la ballerina e coreografa (non c’è professoressa di Amici) Veronica Peparini. Nemmeno il tempo di pubblicare la storia che Instagram ha rimosso il contenuto.

Lui ha reso noto quanto accaduto attraverso un’altra storia in cui ha fatto lo screen della comunicazione da parte di Instagram. Il motivo di questa rimozione, secondo gli standard del social, sarebbe “atti sessuali espliciti”. Probabilmente la violazione delle norme deriva da lui che ha toccato il seno alla compagna. Ma ovviamente, il ballerino si è davvero molto arrabbiato e sopra lo screen del messaggio che gli è arrivato ha scritto un post di sfogo.

“Quanto è ridicolo questo social network. Ogni volta mi riprometto di lavorarci e basta. Poi invece mi lascio un po’ andare dimenticandomi che solo alcuni possono posta il c***o che vogliono. Tra nudi e schiume sul corpo, c*li di fuori, seni realmente in vista con tutto il capezzolo, uccelli all’aria, droghe e chi più ne ha più ne metta, questa storia è stata invece rimossa per atti sessuali. Ma andatevene a ca***e voi e questa politica di m***a. E mi fate salire il nervoso ogni volta che parlate di trattamenti alla pari, di non creare diversità.”

Senza fare nomi, Andreas Muller si è riferito a foto e video di altri utenti (anche famosi) che postano contenuti che magari sono comunque espliciti. Ma non vengono tolti da Instagram.

