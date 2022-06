1 La nuova casa di Andreas Muller

Andreas Muller in queste ultime ore ha deciso di mostrare a tutti i suoi fan su Instagram in che modo ha deciso di arredare e ristrutturare la sua nuova casa. Qui, ovviamente, vivrà con la fidanzata Veronica Peparini. Nel video disponibile suo suo profilo Instagram, quindi, ha fatto vedere il prima e il dopo. Qualche mese fa l’abitazione era del tutto spoglia, ancora da tinteggiare, senza mobili e accessori utili. Oggi, invece, vediamo un salotto molto spazioso arredato e una cucina.

Nella descrizione del post ci ha tenuto a precisare di aver fatto tutto da solo senza l’aiuto di nessuno:

Frutto del mio lavoro e dei miei sacrifici, senza mai chiedere niente a nessuno, senza mai aspettarmi niente, nessun regalo o posizione regalata. Solo un gran bucio di c**o dal giorno zero. Rincorrete sempre i vostri sogni. Grazie alla mia grande famiglia allargata che dal primo momento ha visto crescere insieme a me questo posto. Felice, di aprirvi le porte di casa, completamente ideata e pensata da me. Ditemi nei commenti se vi piace e se volete vedere il resto.

Voi vorreste vedere le altre one della casa di Andreas Muller? Il ballerino si sta riprendendo da un periodo abbastanza difficile, del quale aveva parlato lui stesso sui social. Siamo molto felici di vederlo così carico di entusiasmo per la sua opera finita. In passato aveva, infatti, rivelato:

Cercherò di essere il più onesto possibile. Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita. In questo momento non posso dirti di essere felice. E non bisogna preoccuparsi di ammetterlo, siamo umani. La vita di ognuno di noi, indipendentemente da chi si è o cosa si fa è fatta di curve. Diciamo che in questo momento mi trovo nella parte più bassa ma so per certo che c’è una ripresa che mi aspetta. Ma ancora ho bisogno di stare qui giù.

