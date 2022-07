Andreas Muller rompe il silenzio: le prime parole per Veronica Peparini dopo il presunto addio ad Amici

1 Andreas Muller e gli elogi a Veronica Peparini

Da qualche giorno pare sia confermata la notizia che Veronica Peparini non sarà più tra i professori di Amici per la prossima stagione. Al suo posto dovrebbe arrivare Emanuel Lo. Sono invece confermati Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Come detto non c’è nessuna ufficialità al momento, ma le azioni social della famosa ballerina e coreografa fanno molto pensare. Qualche giorno fa aveva scritto: “Gratificata da questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli sempre nuovi”. Inoltre oggi è arrivato anche un commento da Andreas Muller, suo fidanzato ed ex allievo (nonché anche vincitore di un’edizione) del programma.

Andreas infatti oggi nelle sue storie di Instagram ha ricondiviso un video pubblicato da Veronica. In questo video lei si esibiva in una coreografia fatta per il Roma Talent Stage 2022. Nel ricondividerlo, Muller ha aggiunto un messaggio di elogio alla compagna. Ecco le sue parole: “Sei arte e danza in tutte le sue forme, sei autentica, sei attuale, sei tanto istinto e poco razionalità. Sei una coreografa, sei una visionaria, una persona che sempre vivrà di questo. Un’insegnante e una ballerina che ha i fatti alle spalle fino ad oggi e non le chiacchiere su Instagram. Sei Veronica Peparini”.

Poi Andreas Muller ha continuato parlando dell’importanza del cognome che porta legato anche al fratello Giuliano Peparini. E in conclusione ha lasciato un frase in sospeso che fa pensare: “Porti un cognome che tiene alta la danza in Italia tanto quanto tuo fratello. Siete il muro portante di tanti giovani, di questa generazione e della prossima. Siete ispirazione. E spero solo che prima e poi abbiate… E qui mi fermo.”

Non sappiamo cosa abbia voluto dire con questa ultima frase sospesa. Si tratta di qualcosa che riguarda il futuro di Veronica e il fratello Giuliano, magari un progetto? Oppure è una fracciatina a tutti coloro che criticano la sua danza quando in realtà Veronica Peparini ha avuto tantissimi riconoscimenti (anche internazionali) di alto livello nel mondo della danza?

Intanto ecco cosa ha pubblicato la coreografa in questi giorni dopo il rumor di addio ad Amici…